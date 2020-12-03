奶粉含糖不能买？带你见识几类优秀糖

长久以来，家长们对于配方奶粉里的糖都十分敏感，好像一提到糖，就会很排斥。

事实上，糖是碳水化合物的重要类别之一，是宝宝健康发育的一种必需的营养物质。

糖也分很多种，下面就带大家见识几类优秀糖：

这些糖很优秀，收起你的误解



奶粉中含有以下这些糖，别排斥，有利于宝宝健康成长，可以放心买：

1.低聚木糖

低聚木糖，也就是木寡糖XOS，是聚合糖类中增殖双歧杆菌功能最好的一种糖类。它可以直接进入肠道，优先被双歧杆菌利用，具有抑制有害菌繁殖、促进机体生成多种营养物质、减少便秘的作用。

2.低聚果糖和低聚半乳糖

低聚果糖和低聚半乳糖，也就是人们常说的益生元，这两种糖类可以帮助乳酸菌和双歧杆菌的生长，有助于肠道内有益菌的繁殖。同时，它们还能促进维生素、矿物质等营养素的吸收。

3.乳糖

哺乳动物的乳汁中都含有乳糖，这是一种双糖，对宝宝的生长发育非常重要。它可以为宝宝的新陈代谢、组织合成、生长发育提供动力。乳糖在进入人体后会分解成半乳糖，有助于宝宝大脑和神经系统发育。

因此，所有配方奶粉中都含有乳糖这一成分。

4.棉子糖

棉子糖是肠道内有益菌（比如噬酸乳酸杆菌、双歧杆菌等）有效的增殖因子和极佳的营养来源，可以促进消化和排便，帮助孩子对钙质的吸收，提高宝宝的身体抵抗力。

5.异构化乳糖

异构化乳糖也被称为乳果糖，是一种寡糖。这种糖进入人体后，会直达大肠，被肠道内的双歧杆菌有选择地利用，从而让肠道环境得到改善，让宝宝远离便秘烦恼。

奶粉含有这几类糖，要谨慎选择！

如果有以下三种糖类，那么一定要谨慎选择：

1.玉米糖浆

玉米糖浆是一种成本极低的食品添加剂，商家如果用到这种糖，多半是增甜提香、加快奶粉溶解。所以遇到这类奶粉，还是三思而后行！

2.蔗糖

蔗糖是很多零食中糖分的主要品种，很容易被消化系统分解吸收，宝宝吃多了容易发胖。而且，蔗糖也容易被细菌转化为酸，残留在牙齿上会引发龋齿。蔗糖会给宝宝的身体健康带来不利影响，大家选购奶粉时一定要注意查看配料表中有没有蔗糖。

3.白砂糖

如果按甜度排名，白砂糖肯定排在首位，它是蔗糖含量最多，纯度最高的一种糖类。对于宝宝而言，越晚接触白砂糖越好。

糖类是宝宝生长发育必需的一种营养物质，但一定要注意区分糖的不同种类，相信上面这份干货一定能够帮助到大家~

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