朱丹二胎待产因一事上热搜，孕妈：我也这样啊~

最近，朱丹在社交平台晒出自己的待产日常，然后因为孕期水肿上了热搜。

视频中，朱丹素颜出镜，肿了不少，但气色看起来不错。但评论出现了一些不和谐的声音，嘲讽她变胖变丑：

拜托，孕期水肿再常见不过了，十位孕妈八、九位都会有不同程度的水肿。

很多人不仅是脸膨胀了，突然拥有一双肉手，下肢也水肿到怀疑人生……

不管孕前容貌多娇美、身材多苗条，到了孕中后期总是很难避开水肿。

孕期水肿怎么回事？

孕期水肿很常见，通常在孕28周后出现。你中招了吗？通常主要是因为以下这3个原因：

△ 体内雌激素水平的上升

怀孕以后，孕妈体内的雌激素水平不断上升，使得水分和盐分在身体里储存，因此会发生水肿。

△ 子宫增大

孕期时，子宫随着孕周增加而增大，会压迫下肢静脉和盆腔静脉，因此可以导致静脉回流受阻，进而引起下肢水肿。

△ 血容量增加

孕6周后，血容量开始增加，通常直到产后2周才能恢复到正常水平。同时，组织间液也会增加，血浆的增加比血球的增加更多，所以血液稀释。此外，血浆白蛋白(维持血浆渗透压的一个重要因素)的含量下降很多。如此一来，血浆渗透压降低，血液中的水分就会从血管内渗出到周围的组织间隙，引起水肿。如果孕期营养不充足引发贫血，会导致水肿加重。

如何分辨生理性还是病理性水肿？

☛ 手指按压法

大家可以轻轻用手指按压手背或者小腿，如果皮肤能立即复原就是生理性水肿，反之就是病理性水肿了。

☛ 休息后缓解法

如果经休息或睡眠后减轻，属于生理性的；如果休息后不消退，且日趋严重，应考虑病理性水肿。

发生孕期水肿怎么办？

1. 多休息

咱们在休息时，各个器官的负担会减少，血液的供应不那么紧张，有利于静脉回流，水肿情况会好很多。所以，孕期时不要太过劳累。每餐后可以休息半小时左右，外出散散步，并保持一定的午睡时间，晚上睡眠充足。

2. 注意保暖

寒冷会影响血液循环，在一定程度上使水肿加剧。现在天气越来越冷，要注意保暖，不要为了美不穿秋裤哦~建议穿宽松舒适的衣物，避免穿着过紧，尤其是下肢的衣物。

至于鞋子，没必要买太大的码，前或后留有1cm的余地就可以了。宜选择鞋底防滑、2cm左右的鞋后跟，轻便、柔软天然材质的软皮或布鞋。

3. 改善睡姿

侧身睡时身体重心转向一边，可以帮助减轻肿胀情况。这个时候，可以用枕头或薄毯等垫高腿部，也可以选择孕妇枕来辅助，促进下肢血液回流。

如果水肿问题比较严重，白天工作时可以脚踩小板凳，对缓解水肿也有帮助。

4. 合理饮食

孕妈如果摄入盐过量，容易引起水肿。日常饮食应少油少盐，少食或不吃高盐、加工、腌渍或罐头食物等(比如咸菜、薯片等)，特别是营养不良引起浮肿的孕妈更要注意。

大家还应保证每天摄入足量的肉、鱼、虾、蛋、奶、豆类等富含优质蛋白的食物，富含维生素和微量元素的新鲜蔬果可以适当多吃一些，以便补充膳食纤维、预防便秘等，避免因便秘造成的腹压增高，进而压迫下腔静脉而加重水肿。

5. 适量运动

记得不要久坐、久站哦，以免造成血液循环不流畅。大家可以每隔一小时活动几分钟，散会儿步或通过伸展腿部、旋转脚踝关节、按摩腿部来缓解。按摩时要从小腿方向慢慢向上走，有助于血液返回心脏。

另外，也可以做温和的普拉提、瑜伽和健美操等。不过，在运动前一定要先咨询医生，如有高危因素请遵医嘱。

6. 科学泡脚

睡前，孕妈可适当泡泡脚，水温宜控制在40-42℃，不要过高，20分钟左右即可。水深至少要高过脚踝，最好到达小腿。准爸爸可以帮孕妈由下往上按摩小腿和脚背，有助于睡眠和消除水肿。

7. 定期产检

正常情况下，孕期水肿不会造成太大的问题，但也要警惕是否为病理性的。所以，请定期产检，及时告知医生自己水肿的情况，如此医生才能更好的监测你整个孕期的健康。

对很多孕妈来说，孕期水肿只不过是整个孕期要克服的各种困难的其中一个。为了孕育新的生命，孕妈们不得不做一些牺牲、妥协。但让人很难忍受的是，总有人要对孕妈的身材指指点点，请别拿“畸形审美”绑架孕妈们了。希望每位孕妈都能得到善待。

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