宝宝十个月后，会有哪些惊喜表现

欢迎来到10个月，在这个年龄段，婴儿发育非常迅速~

孩子的成长变化

从10到12个月大，宝宝可能会出现以下变化：

1.运动技能提高。大多数这个月龄的婴儿可以在没有帮助的情况下坐，把自己拉到站着的姿势。走着走着，最终会沿着家具行走。到了12个月，你的宝宝可能会在没有支撑的情况下迈出第一步。

2.更好的手眼协调。大多数这个年龄段的婴儿可以用手指来喂自己食物，用拇指和食指抓住食物。宝宝可能会喜欢把积木敲打在一起，把物体放在容器里然后拿出来，以及用食指戳东西。

3.进化的语言。大多数这个年龄段的婴儿都会对简单的口头要求做出反应。你的宝宝可能会熟练地做各种手势，比如摇摇头“不”或挥手告别。你可以期待宝宝喃喃自语会有新的变化，演变成“爸爸”和“妈妈”这样的词。

4.新的认知技能。你的孩子很容易发现隐藏的物体。虽然你离开房间可能会导致哭泣，但宝宝会开始意识到即使你不在视线范围内，你仍然存在。你可能会发现宝宝在模仿你，比如梳头发，按遥控器上的按钮，或者在手机里“说话”。

如何帮助宝宝成长发育

宝宝萌芽的好奇心一定会让你保持警惕。这个阶段你要保持宝宝的安全，同时让他通过游戏学习。

创造一个安全的探险环境。移动任何可能有毒的、有窒息危险的东西。盖上电源插座，并在门和柜子上安装儿童锁。包裹住所有锋利的边缘，或者把它从宝宝玩耍的地方移走。将轻量级物体固定在墙上。

依偎着看书。每天留出时间看书，哪怕只有几分钟。在这个年龄段，你的宝宝可能会喜欢有翻盖、有纹理或有活动的书。通过添加面部表情、音效和人物声音，使你的阅读更有趣。把书放在容易拿到的地方，这样你的宝宝在情绪发作时就可以浏览它们。

和宝宝经常对话。如果你的宝宝伸手去拿一本书，就问：“你想读一个故事吗？”如果他指着封面上的牛，说：“你找到了牛！牛说什么？”等待宝宝的反应，然后给出正确的答案。当你读这本书的时候，要有创造力。编造你自己的故事来配合图片。问你的宝宝关于图片的问题。不要把自己局限在是或不是的问题上。

设定限制。婴儿没有对错的感觉。在引导宝宝远离危险环境的同时，表扬宝宝的良好选择。如果你的宝宝伤害了别人，请冷静地说“不”。冷静地解释为什么这种行为不正常，然后重新引导宝宝的注意力。

出现以下问题，需及时就医

宝宝可能会提前达到一些发育的里程碑，而在其他方面则会落后一些。这很正常。不过，最好注意问题的征兆或症状。

如果担心宝宝的发育，请咨询医生，尤其是出现以下这些症状：

爬行时不会爬或持续拖拽身体的一侧；

不能忍受别人的帮助；

不使用手势，如挥手或摇头；

不能叽叽喳喳或试图说出“妈妈”或“爸爸”之类的词；

不能指东西；

相信你的直觉。越早发现问题，就能越早处理它。

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