新生儿冬天怎么穿？来看看教科书式的做法

预产期在冬季的准妈妈，现在应该很纠结吧，不知道准备什么衣服给宝宝好，毕竟这断崖式的降温real可怕。今天，我们就来在线操作教科书式的做法，赶紧拿出小本本来学吧~

冬季，给新生儿穿什么好？





如果宝宝是在冬季出生，准备好以下几类衣服：

1.和尚服

3个月以下宝宝穿和尚服的样式为好。新生宝宝颈部柔软，套头式的衣服穿脱起来很不方便，而和尚服的设计非常适合给新生宝宝穿。宝宝出生后的头三个月生长速度惊人，给他准备4件和尚服换洗就差不多了，买多了也是浪费。

冬天天气寒冷，给宝宝穿上和尚服后，还要在外面包一个厚度适中的包被，但不要把孩子捂得太严实，否则容易患捂热综合症，有可能会危及生命安全。

2.连体衣

新生儿身体软，没有腰，穿分体衣容易把小肚子勒住。而连体衣既方便又安全，非常适合新生儿。但大家要注意的是，连体衣的扣子最好选塑料材质的，不要用铁的，以免宝宝发生铁过敏。

而且，连体衣能够很好地保护宝宝的腹部。大人抱宝宝时，连体衣不会“向上跑”使宝宝肚子外露，进而受凉生病。如果穿的是带脚的连体衣，还能给宝宝的小脚丫保暖。

建议大家各买几件厚薄不一的连体衣，家里开暖气时让宝宝穿薄连体衣，外出时穿厚连体衣再用包被包裹起来。

3.布单和包被

通常来说，宝宝出生时，医院会提供两套收费的小抱被，当然你也可以自备，包被是一定需要的。

如果家里有暖气，只需购买两件小布单就可以了，买太多完全没必要。一岁前的宝宝生长发育速度很快，买太多就是浪费。如果家中没有暖气，给宝宝再穿一件厚连体衣。

冬季给新生儿穿衣的注意事项





冬天给新生宝宝穿衣，大家要注意以下这些要点：

1.通过摸后颈部判断冷热

想给新生儿加衣时，要先用手摸一摸他的后颈部。如果摸上去很温暖，说明宝宝不冷无需添衣；如果摸上去有汗有黏腻感，说明穿衣过多应及时脱衣。注意，宝宝出汗后要及时给他更换内衣，以免汗液长时间停留在皮肤上受凉生病。

2.遵循“三暖”原则

给新生儿穿衣时应遵循“三暖”法则、这里说的“三暖”指的是背部、腹部、足部这三个部位要做好保暖。

3.注意头部散热

大家给宝宝穿衣时，不要把宝宝头部捂得太严实，也不要把脖子完全包裹起来，这样会让宝宝感到不舒服，容易出现头晕、多汗等不适。宝宝穿的衣服以全棉制品为宜，棉质衣服不但吸汗性好，而且很温和不会刺激宝宝娇嫩的皮肤。

冬季给新生宝宝买衣服，牢记这三点

给新生儿准备衣服时，还有三点要注意：

1.给宝宝购买衣服时，可以选大一码的衣服。这样宝宝穿起来宽松舒适，也不会因为长得太快没多久就穿补上了。

2.要给宝宝穿全棉质地的衣服。与其他材质的衣服相比，全棉衣服吸水性、透气性、柔软度更好，而且全棉衣服不易引发皮肤过敏问题，而化纤类衣服对宝宝皮肤的刺激较大，容易过敏。

3.新生宝宝的衣服花样越简单，颜色越淡越好。品质好的婴儿服装一般款式简单，颜色较浅，裁剪得当，这样可以降低纺织颜料对新生儿皮肤的刺激。

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