想生二娃，这份营养指南，你可以收藏！

近些年，很多父母都开启了自己的备孕二胎计划。在备孕二胎过程中，保持良好的生活习惯非常重要。不但要经常参加运动，还要多吃有助备孕的食物。下面介绍几类可以提高怀孕几率的食物，赶紧来瞧一瞧。

1.富含碘元素的食物

甲状腺功能对性激素的正常分泌有着非常关键的影响，而碘元素对人体保持正常甲状腺功能十分重要。因此，大家在备孕期要多吃鸡蛋、菠菜、椰子制品、海藻、海带、海鲜、海草、全脂牛奶等碘含量较高的食物。

另外，紫菜、海藻类海带等食物中含有的胶质有助于体内放射性物质的排出，从而降低放射性疾病的发生几率。

2.含有健康脂肪的食物

美国国立健康研究院一项新研究表明，不孕女性体内欧米伽3脂肪酸的含量较低。这类健康脂肪能够调节女性体内激素水平，促进排卵、改善子宫环境，从而增加受孕几率。

亚麻子、蛋黄、牛肉、核桃、鳕鱼、鳟鱼、鲭鱼、三文鱼等食物中富含健康脂肪，想要备孕二胎，这些食物要常吃。

3.含有维生素A的食物

维生素A是一种脂溶性维生素，能够促进卵泡发育，改善子宫环境。维生素A的来源有两个，一个是类胡萝卜素，一个是视黄醇。前者大多来自于深黄色蔬菜水果，比如南瓜子、菠菜、胡萝卜等；后者大多来自于动物食品，比如鳕鱼肝油、牛奶制品、牛肝、鸡蛋等。

4.含有维生素D的食物

维生素D也是一种脂溶性维生素，可以调节细胞生长，保持雌激素正常分泌，具有助孕作用。富含维生素D的食物有：鸡蛋、牡蛎、鱼子、牛奶制品、鳕鱼、鳕鱼肝油、金枪鱼、鳟鱼、鲭鱼等，大家在备孕时要经常吃以上这些食物。

其中，鸡蛋含有的胆碱对胎儿发育有很大作用，甚至会影响到其长大成人。鸡蛋还含有矿物质、必要的脂肪酸、多种维生素，同时也是优质蛋白质的很好的来源。

5.含有维生素E的食物

维生素E对人体吸收其他脂溶性维生素很有帮助，可以有效促进激素分泌正常化，从而增加怀孕几率。葵花籽、深绿叶蔬菜、肉食、黄油等牛奶制品、杏仁、鸡蛋、初榨橄榄油等食物中含有维生素E，要多吃一些。

另外，豆芽含有多种维生素，具有清除体内致畸物质，帮助性激素分泌的作用，建议大家也要多吃~

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