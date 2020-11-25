新手妈妈必看，这些功课要做足

成为妈妈不是一件易事，特别是成为新手妈妈，会遇到更多挑战。作为新手妈妈很多人不知道怎么育儿，接下来这篇干货你一定用得着：

母婴同室

有人认为，产后新妈妈要和婴儿分开照顾，这样妈妈们才能休息好。事实上，母婴应该同室。母婴同室可以增进母子感情，同时可以刺激妈妈泌乳，分泌出更多的奶水。

坚持母乳喂养

很多女性担心母乳喂养会导致乳房下垂所以拒绝母乳喂养，但母乳喂养好处太多啦~要知道，母乳对宝宝来说是最好的口粮，而母乳喂养可以增进母子感情，可以刺激乳头，引起子宫收缩减少出血，无论对母亲还是宝宝来说，都有诸多好处。

按需喂养



很多新妈妈喜欢给宝宝定时喂奶，但刻板定时喂奶反而不好。恰当的做法，应该是按照宝宝的需求进行喂奶。

要摄入足够的营养

很多新妈妈为了减肥所以控制饮食，控制营养的摄入，但如果想要足够多的乳汁就需要增加乳母营养。新妈妈不能偏食，要均衡饮食，荤素搭配，坚持多餐少食的饮食原则。

哺乳姿势很重要

哺乳时，可以先让宝宝嘴唇接触到乳头，形成觅食反射。以后只要是接触到乳头，孩子就会张口去吸奶。吸吮奶时，宝宝嘴巴不仅要含住乳头，部分乳晕也要含住。同时需要注意的是，要两侧乳房交替吸吮，不然会影响乳房美观。

乳房排空乳汁

有些新妈妈认为乳房排空乳汁不利乳汁分泌，事实上排空乳汁更利乳汁分泌。如果感觉宝宝没有喝完乳汁，可以采用电动吸奶器或者使用手挤将乳房排空。

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