准爸爸有心理问题，孩子容易早产！

一项新的研究发现，母亲和父亲的心理健康都会增加孩子早产的风险。

这项由默多克儿童研究所（MCRI）领导并发表在《EClinical Medicine》杂志上的研究发现，在青春期和青年期有持续心理健康问题的男性更有可能导致妻子早产。怀孕期间患有焦虑和抑郁的妇女更容易早产。

现状：父亲的产前心理健康问题被忽略

这项研究的共同负责人Elizabeth Spry博士说，在这项研究之前，母亲和父亲的心理健康史对后代早产和出生体重的影响是未知的。

该研究涉及维多利亚州代际健康队列研究（VIHCS）的398名女性和267名男性，他们被评估了15年来从青春期到青年期以及随后怀孕期间的焦虑和抑郁症状。

Spry博士说，在儿童早期成长和发展的研究中，父亲常常被忽视。

“我们发现，在怀孕前的几十年里，有持续心理健康症状的男性更有可能生下早产婴儿。我们的研究加入了越来越多的证据表明父亲在孩子的健康和发展中扮演着重要的角色，并且表明这些联系早在妻子怀孕之前就开始了。

大多数关于儿童早期发展的研究都集中在妈妈身上。这意味着公共健康建议也几乎完全集中在妈妈们计划怀孕或生孩子时应该做什么和不应该做什么。相比之下，男性得到的指导或支持很少。

心理健康可能会影响父母的生殖生物学

伦敦国王学院的Claire Wilson博士说，了解青春期开始的心理健康问题如何影响出生结果，可以为预防早产开辟新的机会。

她说：“心理健康可能会影响父母的生殖生物学和产前途径，并可能对遗传和环境产生影响，如物质使用和营养，这些可能与婴儿的发育有关。”

“早产是普遍现象，也是全世界婴儿死亡的主要原因，但其潜在原因在很大程度上还不清楚。早产和中晚期早产会对健康和发展产生终身影响，如视力和听力受损以及健康和生长不良。”

建议对准父母亲进行产前心理健康护理

MCRI教授George Patton说，这一发现进一步加强了在男性和女性成为父母之前，对他们进行产前的心理健康护理的必要性。

他说：“研究结果强调了儿童和青少年、成人和专业围产期保健服务之间需要协调的护理。”

“青春期干预不仅有利于父母自身的持续心理健康，也有利于孩子的发展，既能降低早产的风险，又能促进孩子在早年的积极参与和养育照护。”

Patton教授说，在新冠流行期和随后的隔离期间，准父母的心理健康也受到了影响。

他说：“在新冠流行期的整个过程中，青少年和年轻人的焦虑和抑郁率明显上升。许多问题将得到解决，但鉴于持续的经济混乱和失业，一些问题仍有可能继续存在。我们比以往任何时候都更需要研究来跟踪年轻父母怀孕期间及以后的情况。”

来自南伦敦迪肯大学和Maudsley NHS基金会信托基金会、墨尔本大学、皇家妇女医院、弗洛里神经科学和心理健康研究所以及布里斯托尔大学的研究人员也对研究结果做出了贡献。

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