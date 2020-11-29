经常生活在污染环境中，孩子容易高血压

在胎儿期和儿童早期时期，在建筑物密度高的地区，暴露于空气污染和噪音水平高的城市环境中，可能会导致血压升高。这是巴塞罗那全球卫生研究所（ISGlobal）在《国际环境》上发表的一项研究的结论。ISGlobal是一个由“laCaixa”基金会支持的机构。

研究的具体过程

为了研究城市暴露对儿童心血管健康的影响，研究小组分析了来自6个欧洲城市（英国的布拉德福德、法国的普瓦提埃和南希、西班牙的萨巴德尔和瓦伦西亚以及希腊的赫拉克利翁）的4279名儿童的数据。所有的孩子都是欧洲HELIX计划的参与者。

该小组评估了儿童环境的多个方面：最初，在产前期间，母亲怀孕期间的居住地，然后是孩子们自己的家。研究的因素包括建筑环境、自然空间、交通、空气污染、噪音、气候以及社会经济贫困程度。对四到五岁儿童的血压进行评估，可以让他们研究所分析的接触的长期影响。

暴露在污染的环境中，孩子容易血压高

结果分析表明，暴露在空气污染水平较高的环境中，特别是在怀孕的头两个月，与儿童时期的血压升高有关。具体而言，NO2增加9.1μg/m3与舒张压升高0.9mmHg相关。（儿童健康的舒张压约为50-80mmHg）世界卫生组织为保护居民免受NO2的破坏性影响而制定的限值为40μg/m3，在巴塞罗那和马德里等城市，这一数值经常超限。

此外，儿童时期城市环境的其他特征似乎也很重要。高建筑密度与高血压相关，良好的城市交通连通性与低血压相关。

“这些联系可能反映了人们在城市中的活动方式，也可能表明，更大的连通性促进了人们的体育活动。”Charline Waremburg说到，是该研究的第一作者。

接触噪音似乎也与儿童血压升高有关

根据他们对研究结果的分析，作者得出结论：每五个儿童中就有一个生活在空气污染、噪音和建筑密度水平较高的城市环境中，血压值高于未接触这些环境因素的儿童。

城市化在心血管疾病中的作用

高血压是心血管疾病的主要危险因素之一，心血管疾病是目前全世界死亡的主要原因。“大量的研究表明，血压高的儿童更容易在晚年患上高血压，”研究负责人、ISGlobal儿童与环境项目主任马丁维利海德（Martine Vrijheid）说，“这项研究的结果表明，从怀孕开始，识别导致早年高血压的环境暴露是多么重要。”

鉴于世界人口日益城市化，城市设计和交通在健康方面所起的作用越来越受到关注。这项研究首次评估了与城市环境相关的大量暴露对儿童心血管健康的影响。“我们的研究结果表明，从怀孕开始，城市环境会影响学龄前儿童的血压。这意味着，致力于城市设计和交通规划，以减少有害的环境暴露，有可能降低成年后患心血管疾病的风险”。

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