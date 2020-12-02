迈开腿，动起来！运动能缓解绝经妇女高血压

团队运动可以有效地对抗高血压女性血管功能的下降，甚至在绝经后的几年内也是如此。这是根据哥本哈根大学营养、锻炼和运动系的哥本哈根团队运动与健康中心的最新研究。

与绝经过渡相关的雌激素丢失会增加女性患心血管疾病的风险，并降低她们从训练中获益的能力。然而，哥本哈根大学营养、锻炼和运动系的哥本哈根团队运动与健康中心的一项新研究表明，绝经后妇女每周玩两次小号地板球确实有益。

绝经妇女玩十周地板球的效果

在这项研究中，一组患有高血压的绝经妇女和一个血压正常的对照组参加了为期10周的双周地板球训练。

对于高血压女性，地板球训练降低了血管僵硬，导致高血压女性血压下降了15（收缩压）和9（舒张压）mmHg。这是非常重要的，相当于心脏病发作死亡的风险降低40%，冠状动脉疾病（以心脏供氧减少为特征）降低30%。

血压正常的女性人群在研究开始时血压略有升高，这在绝经后不活跃的女性中很常见。在进行地板球训练时，他们的收缩压也显着下降了10mmHg。

营养、锻炼和运动系的Thomas P.Gunnarsson副教授对每周仅进行两次锻炼就对女性健康产生了如此显著的影响表示十分兴奋：

研究表明，在绝经后妇女中，团体运动是一种非常有效的锻炼方式，每周只进行两次锻炼，血压、血管功能和身体成分都有显著改善。

运动可以减少危险脂肪

这项研究的另一个有趣的结果是，绝经后妇女的内脏脂肪量（内脏器官之间的“危险”脂肪）减少了10%。此外，脂肪总量减少了半公斤。

据哥本哈根团队运动与健康中心负责人Jens Bangsbo教授说，特别值得注意的是，这些结果来自于一组没有地板球经验的女性：

“这项研究支持参加团队运动对健康有很多好处，并使我们对与团队运动有关的适应训练有更深入的了解，这为绝经后的女性带来了很大的动力。此外，缺乏地板球的经验并不是女性在较短时间内取得优异健康效果的限制。”

该结果尤其令人鼓舞，特别是人们相信绝经后妇女的血管平滑肌不会随着运动而改变，而这项研究与这一观点相悖。

这项新发现有助于增加对绝经后妇女高血压发病机制的认识，以及在绝经后能有效抵消雌激素随时间流失而产生的不良后果的运动类型。

研究的具体过程

17名妇女参加了这项研究。所有参加研究的人的最后一次月经周期至少在参加研究之前六年。

这些妇女每两周玩一次地板球，持续了10周。比赛从2对2到5对5。

绝经后高血压组收缩压和舒张压分别下降15和9mmHg，对照组收缩压下降10mmHg。

血管功能恶化可导致高血压，而在这项研究中，观察到高血压妇女的血管平滑肌细胞功能比对照组降低30-40%。

研究表明，绝经后妇女在玩地板球一段时间后，血管功能可以得到显著改善，即使在没有运动经验的妇女中也是如此，训练后两组血管功能无明显差异。

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