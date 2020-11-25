取暖要有度，当心孩子遭遇“暖气病”！

冷空气频繁来袭，很多家庭都开了暖气。然而问题却来了，明明家里很暖和，可是孩子还是各种不舒服。如果出现这种情况，要当心，你很可能是取暖过度，让孩子遭遇了“暖气病”！今天我们就来好好说道说道这个问题。

了解暖气病

“暖气病”是指冬天因家中开暖气，室内门窗紧闭，导致空气干燥、流通不畅，人体抵抗力和免疫功能便会降低，进而引发头晕目眩、鼻咽干燥、身体瘫软无力、烦躁不安等的医学症状。

“暖气病”的主要症状

嘴唇干裂

流鼻涕

咳嗽

食欲不振

皮肤发紧

身体虚弱无力

出虚汗

肠胃不舒服

胸闷

如果你或孩子符合其中五项甚至更多，那么就是患上了“暖气病”！

“暖气病”伤了什么？

造成“暖气病”的最大原因在于空气的干燥，人体水分丢失，长时间处于这样的环境中，就会诱发宝宝呼吸道、皮肤粘膜、泌尿系统等疾病。

1.呼吸系统

如果一直处于高温干燥的环境，人会感到嘴唇干裂、鼻咽干燥、干咳嘶哑，这都是“暖气病”引起的上呼吸道的症状。如果及时补水这些症状就会得到缓解，但如果持续时间太长呼吸道黏膜干燥，灰尘及细菌附着在黏膜上，刺激喉部引发咳嗽，从而引发上呼吸道感染，甚至发展为支气管炎、支气管哮喘等疾病。当空气的湿度低于40%的时候，感冒病毒和其他有害细菌繁殖速度会加快，随着空气中的灰尘而扩散，暖气无疑是病菌的“温床”。

2.泌尿系统

由于屋子很干，人体内水分丢失比较多，如果不及时补充水分尿量就会越来越少。在正常情况下，6个月的宝宝每天排尿400～500ml，幼儿是500～600ml，学龄前儿童每天600～800ml，而学龄儿童是800～1400ml，尿液能起到冲洗尿路、避免感染的作用。但当尿量过少，就容易增加泌尿道感染等泌尿系统疾病的风险。

3.皮肤及粘膜

冬季，人体的皮肤和粘膜本身就特别容易干燥，而来了暖气房后室内的温度非常高，这会加速水分的流失，皮肤和粘膜的干燥会让宝宝很难受。

预防“暖气病”，从这几步做起

想要避免“暖气病”，可以从以下几个方面入手：

1.通风

每天开窗通风两次，建议选在上午8-10点和下午16-17点，每次通风30分钟（早晚各开窗通风一次也可）。室内温度保持在18-24℃为宜，不要让室内外温差太大。

2.补水

（1）购买一个空气加湿器，晚上睡觉前打开一会，提升室内空气湿度。注意，空气加湿器不能长时间使用，以免滋生细菌。更简单的方法，可以在床前放一盆水也能提高室内湿度。

（2）在暖气片上放一块湿毛巾，或者在室内养一些吊兰、绿萝等绿植。

（3）要让孩子多吃水果蔬菜、多漱口、多喝水（少量多次为宜）。

3.合理穿衣

所谓合理穿衣，指的是适当添加厚衣服，不要因为室外冷，孩子出门就拼命给他穿衣；也不要因为室内暖和，孩子一进门就让他脱衣。孩子回家后，应让他适应一下室内温度，再合理穿脱。

一般来说，孩子比大人多穿一件就行。可以用手摸一摸他的后背，如果感觉有点湿，说明衣服穿得有点多。

大孩子活动较大，容易出汗。孩子在室外玩得热了，不能急着脱衣，从外面回家后也不能马上脱衣，需要先适应一下室内温度。

4.经常运动

大家平常要让孩子经常去户外运动，这样可以增强体质预防“暖气病”。孩子的运动量，可以根据他的身体情况决定。

天气晴好时，要多带孩子外出晒太阳，多晒太阳不但能补钙还能杀菌。

除了以上四点，大家还要经常打扫卫生，尤其是暖气片缝隙、底部以及墙角、衣柜背部等死角。另外，室内温度和湿度要保持适宜，还要让孩子多吃水果和蔬菜，并保持充足的睡眠。

使用暖气片，这几点不能做

1.不要私放和使用暖气水

为了避免暖气片中凝结水垢、祛除矿物质，暖气水中会加入阻垢剂等化学物质，因此这种水是没法用来洗衣服的。给孩子喝暖气水，还可能会影响身体健康。另外，私自放暖气水会对供热系统的稳定造成破坏，影响正常维修！

2.不要把湿衣服晾在暖气片上

不少父母喜欢将湿衣服直接摊在暖气片上烘干，其实，这样做是不科学的。湿衣服晾在暖气片上，会给烟曲菌等霉菌孢子提供良好的繁殖环境，引发曲霉致敏等相关疾病。孩子免疫力弱，很容易因此患病。

3.不要把食物放在暖气片上加热

不要把豆浆、牛奶等食物长时间放在暖气片上加热，时间一长容易导致营养流失、变质。此外，在暖气片上烤冷冻肉，会使肉品外热内冷，很容易导致细菌滋生，引发安全问题。

4.不要将杂物放在暖气片上或周围

暖气片周围要保持一定的散热空间，不要把杂物放在暖气片上面或周围，以免影响暖气片正常的散热效果。

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