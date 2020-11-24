冬季不能断奶？跟季节真的没有一点关系

民间有一种说法，冬天给娃断奶容易生病，这是真的吗？

我身边，确实有不少例子，宝宝在冬天断奶后出现了感冒、腹泻等不适症状。因此，也就有不少人坚定地认为，冬天给娃断奶并不明智！

但其实，这一观点并不科学！断奶生病和季节真没多大关系，必须要为冬季君正名！下面，我们就来详细说一说：

Δ 为什么在冬季断奶，孩子容易生病？

宝宝冬天断奶后经常生病，通常是以下原因造成的：

断奶会造成营养缺失，孩子容易生病



母乳含有丰富的营养物质，能够增强宝宝的免疫力。断奶后，饮食习惯的改变再加上母乳这部分营养的缺失，会导致宝宝免疫力降低。不管哪个季节，宝宝免疫力降低后都很容易生病。

冬季本就是疾病高发季

冬季本就是呼吸道疾病、肠胃道疾病、流感的高发季，而宝宝抵抗力差，再加上断奶后饮食发生了很大变化，就很容易出现冬季断奶易生病的假象。事实上，无论什么季节，只要护理不当，宝宝断奶后都会发生不适应的情况。

总而言之，宝宝冬天断奶容易生病的说法并没有科学依据。话说，前几年外国一项调查发现，早年间很多家庭对宝宝的辅食并不会十分讲究，因此美国儿科学会的创始人还指出，夏天别给娃断奶，因为很容易引发腹泻。

但随着生活水平的提高，父母在制作辅食上越来越讲究，夏天断奶生病的现象也很少出现了。

Δ 冬季给娃断奶，父母要做好这些预防工作

宝宝出生后的头六个月不宜断奶，六个月后开始“母乳喂养+辅食喂养”的喂养方式，母乳喂养可以持续一年或更长时间，具体时间看情况自主决定。

因为时间原因或其他原因，需要在冬季给娃断奶，可以从以下几个方面入手，做好预防工作：

1.疾病高发期不要经常带娃出门

在冬季流感高发期，建议大家减少外出，特别是不要带宝宝去人员密集的公共场所。人员密集场所很容易感染病菌，而宝宝的免疫力又较差，建议去空气清新、人员较少的街区公园等地方散步玩耍。如果要去商场或超市，建议大家独自前往，不要带孩子一起去。

2.防寒保暖工作要做好

冬季一定要做好防寒保暖工作，妈妈和宝宝都很容易感冒。如果你担心冬天穿得太多，哺乳时会堵住宝宝的鼻子影响正常呼吸，可以在喂奶时穿拉链式的哺乳衣，这样既省事又方便。

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