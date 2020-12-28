经血变黑，需考虑这些问题！

月经是女性健康的晴雨表，通过月经的质地、排出量、颜色，就可以知道自己是否健康~

如果最近你的身体素质还不错，那么大姨妈多为暗红色的，如果月经颜色发黑并且排出黑色血块，就要引起警惕！

♥ 大姨妈颜色发黑，要考虑这些原因



通常来说，女性月经发黑有以下几个原因：

1.肾虚

女性肾虚，会出现月经周期或推迟或提前、月经质地稀薄且颜色变黑、月经量减少，头晕耳鸣、小腹冷痛、夜尿变多、腰膝酸软、脚后跟疼痛等症状。面对这种情况，治疗时应以补肾调经为主要原则。

2.气血两虚

女性气血两虚的主要表现有：月经周期会变长、月经量变多或变少、月经颜色变淡且质地稀薄、月经周期提前或延后等。另外，部分气血两虚的女性还会出现面色发黄或苍白、舌质淡红和脉搏细弱、浑身无力、小腹疼痛、头晕目眩等症状。

治疗女性气血两虚，应及时补充气血。

3.气滞血瘀

女性气滞血瘀，常常会出现月经颜色发黑并有血块、月经量有时多有时少、经血排出不畅或伴有小腹疼痛、舌苔薄白或薄黄、舌质有瘀点、胸肋部和乳房胀痛等症状。

女性因气滞血瘀导致月经发黑，应采取理气止痛、活血化瘀的治疗方式。

4.频繁流产

频繁流产会对正常的月经周期产生干扰，导致经血无法顺利排出体外。经血长时间在体内淤积，会使颜色变黑。

5.内分泌紊乱

内分泌紊乱会导致雄性激素水平下降，导致经血颜色变黑，并伴有月经失调和身体肥胖。

6.器质性病变

若患有糖尿病、甲状腺和肾上腺皮质功能异常、生殖器官局部炎症、肿瘤等器质性疾病，就会引发月经不调，进而造成经血颜色变黑。

另外，内分泌抑制剂、肿瘤药物、精神类药物等也会对正常的月经周期产生影响，导致经血颜色发黑和月经量减少。

7.得了妇科病

若是患上子宫内膜炎、盆腔炎、输卵管粘连等疾病时，会使子宫内经血无法顺利排出体外。经血集聚在体内越聚越多，会导致经血颜色发黑。

♥ 小贴士

月经来潮时，如果出现情绪波动、腰背酸痛、轻度腹泻不要紧张，是正常现象，大家无需担心，应注意保持心情愉悦。

此外，经期要注意个人卫生，建议穿柔软且透气性好的棉质内裤，并且经常换洗。内裤清洗完毕后，要放在阳光下暴晒消毒。

另大家还要注意外生殖器卫生，月经期间不要过性生活，并使用正规厂家生产的卫生纸和卫生巾。另外，月经来潮时不要吃生冷食物和酸辣食物，多喝温开水保持大便顺畅~

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