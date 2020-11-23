女子被丈夫猛砍70刀身亡 两幼子目睹全过程

据台湾媒体报道，今年4月，台湾台中市一名男子怀疑妻子出轨，和妻子激烈争吵后，竟当着2名孩子的面，将妻子按在地上猛砍70刀，直至水果刀被砍断。该男子见妻子倒在血泊中，切腹自残但获救。事发后，该男子还辩称：“我只是挥砍，没有想杀她”。检察官认为，这名男子精神正常、表达清楚，又坚持辩称没想杀人，毫无悔意，以《家暴法》杀人罪对其发起公诉，请求法院判其20年有期徒刑。

妻子提离婚被丈夫砍70刀，两幼子目睹惨剧发生

据了解，这名男子姓李，现年31岁，从事电子行业，在一家上市公司担任工程师，他的妻子姓吕，现年30岁，从事印刷业。两人有稳定收入，家庭经济稳定。

今年4月29日凌晨，丈夫李某下班回家后，妻子吕某因不满丈夫很少在家提出离婚。李某就此怀疑妻子出轨他人，于是发生激烈争吵。争吵过程中，李某用手肘将妻子吕某按在地上，致使其口鼻出血。随后，吕某逃到一楼的客厅和厨房，李某追上后用两把菜刀和一把水果刀轮番砍杀吕某。

吕某重伤倒地，李某仍然没有停手继续持刀砍杀，共砍了70刀，其中脖子26刀、身体22刀、左臂6刀、右臂10刀、右腿6刀。坐在客厅和门边的两个儿子（分别只有5岁和2岁）亲眼目睹了这可怕一幕，吓到大哭。

案发后持刀自残获救，被检方起诉求法院重判

邻居听到吕某的呼救声，赶紧向警方报案。警方赶到现场，发现门窗反锁无法打开，通过玻璃看见吕某倒在地上。李某全身是血，手上拿着大型水果刀站在一旁，面对警察叫门无动于衷。警察立即打破落地窗闯进屋内，李某见状手持30公分水果刀切腹自杀，但被警察及时用辣椒水制止。

妻子吕某送医后不幸身亡，丈夫李某经抢救后伤情平稳，经审讯后被关押在看守所中。检方调查后发现，李某有妄想症的精神科就诊记录，于是将其送往医院做精神鉴定。鉴定结果显示，李某在案发时没有扭曲事实，出现妄想或幻觉症状，认定其作案时的行为与冲动控制、情绪反应有关。

检方侦查后认为，李某因夫妻感情纠纷，竟不顾人伦，当着孩子的面持刀杀害妻子，致其浑身上下共有70处刀伤，手段残忍，罪行恶劣，造成幼子无母，老人丧女等严重后果。而且归案后精神正常，却百般狡辩毫无悔意，依法对其发起公诉，请求法院重判。

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