我枯了！用湿巾给宝宝擦PP，居然有这么多危害

说起湿巾，几乎是每个宝妈的必备神器。孩子手脏了，擦一下；吃得满嘴都是，擦一下；给宝宝换纸尿裤，那可是必备哇！

然鹅，你知道吗？频繁给宝宝用湿巾擦小PP，其实会有很多危害！具体就让我们一起来看看：

常用湿巾擦小pp，对宝宝的伤害可不小

经常用湿巾给宝宝擦小pp，会有以下危害：

1.私处感觉不舒服

当妈的都知道，宝宝便便后，一屁股上全是粑粑，尤其是女宝宝，私处有时候也会沾到便便。这种情况如果常用湿巾给宝宝做清洁，会让宝宝的私处感到十分难受。

如果你给宝宝用湿巾时，听到宝宝发出哼哧哼哧的声音，其实这就是宝宝在表达不舒服~

2.皮肤粘膜受到损伤

宝宝的皮肤很娇嫩，而大部分湿巾中含有化学成分。因此如果经常用湿巾给宝宝擦屁股，会对皮肤黏膜造成损害，很容易让细菌有机可乘，引起尿布疹、皮肤过敏、红屁股等问题。

湿巾还会伤害宝宝这些部位

除了小屁屁外，频繁使用湿巾还会对宝宝以下这些部位造成伤害：

1.嘴巴

有的妈妈习惯于用湿巾给宝宝擦嘴或擦牙，如果发生误食，就很可能会引发肠胃疾病。

2.私处

私处清洗是不建议用湿巾的，尤其是女宝宝。频繁使用湿巾，会导致私处菌群失调，对宝宝有害无益。

3.手部

对不少妈妈而言，湿巾是一款万能的育儿神器。宝宝小手脏了，妈妈们会立即用湿巾来擦。但许多湿巾都含有防腐剂、增白剂、酒精、香精等化学成分，用它给宝宝擦手，表面上宝宝的手干净了，但手上会残留以上这些化学成分，宝宝吃手时很有可能会把残留的化学成分吞入腹中，会对孩子身体造成影响。

那么，湿巾到底该怎么用呢？



宝宝身上某个部位弄脏了，如果情况允许，建议大家用流动的温水配合柔软的毛巾或者绵柔巾给宝宝清洗。如果出门在外条件不允许，可以使用湿巾前，先用矿泉把湿巾冲洗一下，以减少里面的添加剂，这样就可以给宝宝使用。

宝宝湿巾怎么挑？



如果需要给宝宝买湿巾，那么一定要购买一款质量有保证的婴儿湿巾：

1.质地好

挑选湿巾时，大家首先要关注的就是湿巾的质地。湿巾摸起来厚实、柔软、手感上佳，说明质地上佳，可以买；湿巾一扯就掉毛，说明材质不佳，就算了吧。

2.成分安全

如果湿巾里含有香精、酒精、荧光剂、增白剂、防腐剂、消毒剂等成分时，就不要买。

3.没有香味

不少湿巾闻起来很香，其实里面含有香精。大家在选购时，建议购买无味的湿巾，这样宝宝用起来更安全更健康。

4.包装完好

购买时，大家要注意购买密封性好、包装优秀的湿巾。如果包装简陋，里面湿巾有可能遭到污染，不能给宝宝使用。

5.信息完全

大家在挑选湿巾时，一定要注意查看外包装的相关信息是否完全，比如厂家名称、地址、保质期、生产日期、生产批号、卫生许可、执行卫生标准号、注意事项、有没有通过IOS认证等。

如果湿巾的外包装上没有以上这些信息，多为不合格产品，不要买。

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