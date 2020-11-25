电动牙刷适合孩子吗？多大能用？关键看这几点

随着时代的发展，科技的进步，很多人都会用电动牙刷刷牙，传统牙刷早已被取代，既然大人能用电动牙刷，小孩也可以用吗？今天我们就给大家说一说这个话题。

♦ 电动牙刷往往更科学更有效

首先，我们先来说一说普通牙刷和电动牙刷有什么区别。一般而言，电动牙刷比普通牙刷更科学更有效。

电动牙刷的刷头有三种运动方式：一是往复直线运动；二是刷头旋转运动；三是同时进行往复直线和旋转运动。

电动牙刷在快速旋转时，会使刷头产生高频振动，瞬间把牙膏打散成细小的泡沫，深入牙缝中进行清洁。另外，刷毛的颤动可以起到清除牙菌斑、帮助血液循环，按摩牙龈组织的作用。

临床试验表明，和普通牙刷相比，质量较好的电动牙刷可以祛除多达49%的牙菌斑，并能减少患牙龈出血、牙龈炎的风险。电动牙刷的手柄较大，而刷头较小，更符合人体工程学的人性化设计，刷牙效果更出色。

♦ 孩子不满7岁，不要用电动牙刷

尽管电动牙刷十分方便，刷牙效果也很好，但建议大家不要给7岁以下的孩子使用。

因为电动牙刷的力度和频率是不变的，而小孩子的操作能力和理解能力较差，很可能无法熟练掌握正确的刷牙方法。如果宝宝使用电动刷牙刷牙时方法不正确，会造成牙齿磨损、牙龈红肿，情况严重时还会引发牙周炎，导致牙齿脱落。

学龄前儿童同样不能使用电动牙刷。小孩子的牙齿上很少有牙石等附着物，通常只有一些软垢，所以没有必要用电动牙刷来大力刷牙。

除了以上这些缺点外，电动刷牙最大的缺点是，让孩子丧失了手脑并用的深度锻炼机会。孩子在刷牙时，手臂上各个肌肉需要协同运动，而使用电动牙刷，会使关键手腕和手指肌肉群的灵活运动性降低。

♦ 给孩子挑选电动牙刷的正确姿势

如果孩子大于七岁，可以安排电动牙刷，这里建议大家给孩子购买刷头小、刷毛软、刷头小、刷柄和刷头一体化的电动牙刷，并且要让刷头在所有牙齿上停留。

如果电动牙刷有音乐提醒功能那最好，可以提醒孩子及时更换刷牙部位，防止在同一部位停留过久，造成牙齿和牙龈损伤。

孩子刚开始使用电动牙刷时，家长一定要在一旁指导，告诉孩子正确的刷牙时间和刷牙部位，防止发生不必要的损伤。

♦ 让孩子使用电动牙刷的注意事项

给孩子使用电动牙刷，建议大家每隔三个月更换一次牙刷。如果电动牙刷使用过久，刷毛上会集聚很多细菌，对口腔健康不利。

另外，大家在给孩子购买电动牙刷时，建议购买大品牌的产品，这样电动牙刷的质量更有保障。

最后一点是，最好购买孩子喜欢的图案和款式，让他们对刷牙更有兴趣。孩子爱玩、不喜欢刷牙，使用电动刷牙的确能帮助父母解决一些困难。电动牙刷具有自动旋转震动的功能和新颖好看的外形，孩子用了一段时间后一定会爱上刷牙。

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