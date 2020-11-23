孩子入睡难？不妨试试这些小妙招

最近，有宝妈向育姐求救，说自己的儿子虽然在合理的时间上床睡觉，但他每天都到午夜后才入睡，而且经常告诉家长他睡不着觉，想知道是不是有睡眠障碍。其实，入睡难这种问题在儿童身上并不少见。今天育姐就来分享几个妙招，让你的孩子能够尽快入睡：

入睡难的原因通常可以追溯到孩子养成的不良睡眠习惯，孩子一般是不太可能有睡眠障碍的。

睡眠太少会使孩子在学校里很难集中注意力。它也会导致情绪波动和易怒，并且会增加孩子尿床事故的倾向。因此，解决你儿子的睡眠问题很重要。

设定一致的起床时间

在你带孩子去看医生之前，确保他的日常生活有利于睡眠。确保健康睡眠的最佳方法之一是设定一个一致的起床时间并坚持下去。起床时间不必每天都是同一时间，但应该在一小时之内。

睡前不使用电子设备

睡觉前考虑一下孩子使用电子设备的情况也很重要。许多孩子的卧室里都有智能手机、平板电脑和电视。他们一直把手机放在附近。这些装置会使人很难脱离刺激性的活动。

让孩子在就寝前至少30分钟到1小时关闭所有电子设备。这给了大脑放松和放松的时间，使其更容易入睡。强烈建议所有的电子产品都不要放在孩子的卧室里。

如果他参与了在线教育，在卧室外面设立一个专门的区域，这样他就可以继续把他的床和卧室与课业分开。

不要长时间躺床上不睡觉

另一个要采取的措施是减少晚上躺在床上睡不着的时间。如果孩子晚上在床上醒着超过15-20分钟，鼓励他去另一个房间；保持坐姿；做一些无聊的事情，比如听轻音乐或练习放松技巧。当他开始感到困倦时，比如头晕或眼睛沉重，他应该试着回去睡觉。这将增加他的床、卧室与睡眠的联系。

白天要有足够的运动

日常锻炼和其他体育活动也有助于睡眠。对一些孩子来说，如果他们白天没有消耗足够的能量，到了睡觉的时候，他们的身体可能就不会感到疲倦和困倦。鼓励你的孩子全天积极参加一些运动，不过这里建议至少在睡前两小时结束体育活动。

睡前不进食甜品/饮料

另外，回顾一下你的家人晚上在吃什么。睡前至少两到三小时不要吃含糖的食物和饮料，一整天都要减少咖啡因。建议限制苏打水和能量饮料，避免下午3点以后喝含咖啡因的饮料。

和孩子沟通睡不着的原因或写下需要做的事情减少忧虑

对一些孩子来说，忧虑使他们很难放松和入睡。和你的孩子谈谈，他是担心新冠病毒感染，还是其他原因导致他晚上睡不着觉。如果他害怕，谈论他的担忧可以帮助他认识到他的焦虑，让他放松和睡觉。

另一种帮助他清醒头脑的方法是让他在睡觉前几分钟写下他脑子里想做的事情或需要做的事情。一旦他们写在纸上，有时孩子们会更好地放下他们的顾虑，更容易入睡。

让孩子改变任何可能影响他睡眠的习惯，虽然这可能需要一些时间和练习，但坚持这些更健康的习惯后，几周内睡眠会有所改善，这并不少见。如果这些改变没有帮助的话，就约个时间去医院就诊。

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