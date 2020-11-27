敲黑板！极早产孩子更容易抑郁

一项研究显示，出生在28周之前的极早产女孩被诊断为抑郁症的可能性比出生在接近预产期的同龄人高出三倍。足月和足月出生的胎儿生长不良的男孩和女孩的患抑郁症的风险也在增加。随着胎龄的增加，胎儿生长不良的影响更加明显。

所有的结果都根据父亲的心理病理学、父亲的移民身份、母亲的精神病理学、母亲的抑郁、母亲滥用药物、以前的生育次数、母亲的婚姻状况、母亲的社会经济状况、母亲怀孕期间吸烟和婴儿的出生地进行了调整，但联系依旧存在。

儿童期抑郁症可以预防性治疗

抑郁症是一种常见的精神疾病，据报道有1-2%的学龄前儿童和3-8%的青少年患有抑郁症。然而，儿童抑郁症是一种严重的疾病，主要表现为情绪低落，随着年龄的增长，女性的患病率有所增加，其预防可以通过识别高危人群来推进。

图尔库大学儿童精神病学研究中心的研究人员苏比娜·乌帕德哈亚（Subina Upadhyaya）说：“这项研究强调了对高危婴儿进行预防性干预的必要性，以及对孕期和新生儿护理期间父母心理健康的支持计划，特别是对极早产婴儿和生长迟缓的足月婴儿。后续护理实践应包括对早产儿童及其家庭进行心理社会筛查和发育测试，并为良好的心理健康提供适当的支持。”

她还表示：“未来的研究应该研究在当今以家庭为中心的新生儿护理实践中，与早产和婴儿长期结局相关的风险。”。

这项研究意义重大

这项研究包括了1987年1月至2007年12月在芬兰出生并被诊断为抑郁症的37682名儿童。他们与148795名匹配的无抑郁对照组进行了比较。

这项研究是一个更大范围研究的一部分，该研究调查了产前危险因素和主要精神疾病之间的关系。

“主要研究者指出，研究结果对于理解精神疾病的危险因素和预防都有重要意义。”安德烈·索兰德（Andre Sourander）教授说。

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