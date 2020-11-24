肾功能衰竭，要注意避孕

辛辛那提大学（UC）的一项新研究发现，肾功能衰竭的妇女避孕率较低。这项发表在《肾脏医学》杂志上的研究发现，在美国接受透析的肾衰竭妇女中，避孕药具的使用率仅为5.3%。

肾病对生育会产生不利影响

“虽然终末期肾病会对生育产生不利影响，但在接受透析的妇女中，受孕是很常见的。但是要知道，肾功能衰竭会增加不良妊娠结局的风险，包括先兆子痫、胎儿生长受限和早产儿。有肾脏疾病的妇女会发生意外怀孕。计划怀孕对对这一高危人群是极为重要的，并使我们有机会就计划生育、怀孕对肾脏疾病的影响以及肾脏疾病对母婴结局的影响向妇女提供咨询。”该研究的主要作者SilviShah博士说到。

接受透析的肾衰竭妇女的避孕药具使用率很低

这项研究评估了2005年1月1日至2014年12月31日之间的35732名育龄妇女。他们的年龄都在15-44岁之间，接受透析，医疗保险是主要的支付者，使用美国肾脏数据系统。总的来说，避孕药具的使用率为5.3%。任何避孕措施的妇女进入研究时的平均年龄为30±7岁。15-24岁妇女避孕率最高（11.1%），40-44岁妇女最低（2.6%）。研究表明，年龄较小，美洲原住民和黑人种族/族裔，肾小球肾炎导致的肾功能衰竭，血液透析方式和透析前肾病学护理与使用避孕药具的可能性更高。分析还发现，社会经济状况并不影响避孕的可能性。

Shah说，这项研究的独特之处在于，它针对了2005-2014年间美国所有种族和族裔群体进行透析的综合性妇女群体，以更好地了解避孕药具的使用率及其相关因素。这项研究进一步考虑到了完全医疗保险覆盖的患者，从而避免了依赖自愿报告或患者召回的潜在登记不足。这项研究首次表明，在美国，接受透析的肾衰竭妇女的避孕药具使用率仍然很低。

Shah还表示：“在我们的研究中，我们无法解释使用自然方法或使用避孕套的原因，这仍然是一个限制。然而，研究结果强调，肾衰竭妇女的避孕药具使用率极低，这可能是这一高危人群意外怀孕率较高的原因。我们需要将育龄妇女的避孕咨询纳入常规临床护理。此外，本研究强调制定政策以提高肾衰竭妇女对生殖健康和避孕意识的重要性。”

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