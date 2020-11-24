少看手机，多睡觉，可防抑郁

英国生物银行（UK Biobank）对近85000人的数据进行了横向和纵向分析，结果发现，屏幕时间少、睡眠充足、饮食质量好、体育锻炼等生活方式因素对抑郁症的影响很大。

西悉尼大学领导的国际研究小组表示，随着不断发展的数据探索抑郁症与生活方式因素之间的联系，他们发表在《BMC医学》上的研究结果可能有助于为公共卫生政策提供信息。

良好的生活作息可以压制抑郁情绪

研究发现，体育活动、健康饮食和最佳睡眠（7-9小时）之间的显著关系与抑郁情绪的频率降低相关。屏幕时间和吸烟也与抑郁情绪的高频率显著相关。

随着时间的推移，无论是临床抑郁症患者还是无抑郁障碍患者，保护抑郁情绪的生活方式因素是保证最佳睡眠（7-9小时）和较短的屏幕时间，而高质量的饮食对无抑郁者的抑郁情绪有保护作用。

在抑郁症患者中，更高频率的饮酒与抑郁情绪的降低有着惊人的联系。这可能是由于抑郁症患者使用酒精来控制自己的情绪。

“这项研究是首次使用英国生物银行的生活方式和情绪数据集，对如此广泛的生活方式因素及其对抑郁症状的影响进行评估，”首席合著者、西悉尼大学NICM健康研究所的Jerome Sarris教授说。

“虽然人们通常知道身体活动对情绪很重要，但我们现在有更多的数据表明，充足的睡眠和更少的屏幕时间对减少抑郁也很重要。

研究结果还表明，一个人的饮食模式在一定程度上与抑郁情绪的萌生或恶化有关。

研究结果鼓励人们从事健康活动

“研究结果可以进一步强调鼓励和支持人们参与一系列促进健康活动，从而为公共卫生政策提供信息。特别是，保持最佳睡眠和减少屏幕时间（这在年轻人中经常是一个问题），同时有足够的体力活动和良好的饮食质量，可以减少抑郁症的症状，”Sarris教授说。

作者的研究还支持使用个性化的、综合的生活方式干预来帮助管理情绪和促进身体健康。这与他们最近发表的《世界精神病学》论文一致，该论文由资深作者JosephFirth博士领导，他是英国皇家理工学院未来领袖研究员，来自曼彻斯特大学，同时也是西悉尼大学NICM健康研究所的副研究员。

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