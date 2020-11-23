研究证实，剖腹产的孩子更容易哮喘、过敏

罗格斯大学、哥本哈根儿童哮喘前瞻性研究和哥本哈根大学的研究人员首次描述了剖腹产如何干扰婴儿从母亲的微生物群中获得有益细菌的能力，以及这如何导致儿童早期哮喘。

这项发表在《科学转化医学》上的研究有助于理解剖腹产在潜在地扭曲儿童的微生物群（生活在我们体内和身体上的数万亿有益微生物）中的作用，以及这将如何影响健康。它可能导致新的预防策略，包括有针对性地努力修复儿童微生物群的紊乱。

剖腹产的婴儿缺少母亲带来的有益微生物群

研究报告的合著者、罗格斯大学高级生物技术和医学中心主任马丁·布拉瑟（Martin Blaser）说：“每一代母亲都会将其微生物群交给下一代，因为婴儿在被挤压通过产道的同时，身上覆盖着有益的细菌，但通过剖腹产出生的婴儿不会发生这种情况。剖腹产的婴儿需要一段时间才能发育出正常的微生物群。在这段时间里，虽然免疫系统也在发育，但他们更容易患上某些疾病，比如哮喘。这项研究为剖腹产与哮喘风险增加之间的已知联系提供了一种机制。”

剖腹产会使患哮喘和过敏的风险增加一倍以上

研究人员分析了700名阴道分娩与剖腹产儿童出生后第一年的状况。为了确定分娩方式是否会引起微生物群的紊乱，以及这些是否与哮喘有关，他们在一周、一个月和一年检查了儿童粪便样本，以确定微生物多样性和成熟度。

研究人员发现，剖腹产会使患哮喘和过敏的风险增加一倍以上，而且肠道微生物群的组成也会发生显著变化。然而，在1岁时，如果剖腹产婴儿的肠道微生物群从最初的破坏中恢复并开始正常成熟，患哮喘的风险就会降低。

哥本哈根儿童哮喘前瞻性研究的高级科学家、该研究的第一作者雅各布·斯托霍姆（Jakob Stokholm）说：“尽管孩子是剖腹产出生的，但如果微生物组在1岁之前充分成熟，这可能不会导致更高的哮喘风险。我们的研究提出了恢复剖腹产时受干扰的微生物群的观点，从而可能预防儿童哮喘的发展，否则这将使儿童处于高风险中。”

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