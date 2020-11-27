奶粉喝了会上火，是科学还是谣言？

宝宝喝了奶粉会上火吗？相信很多家长都有过这样的疑问，特别是某些奶粉的广告打出的宣传标语是“xx奶粉喝了不上火”“添加高效益生元，有效针对孩子喝奶粉上火、消化不良情况”等，这些都让奶粉上火似乎成为了一个共识。那么，奶粉真的会让宝宝“上火”吗？

医学中没有上火概念

其实，现代医学中并没有“上火”这个概念，而在中医典籍中，也没有这个说法。准确来讲，它只是一个民间概念，并不具备精准的科学性。而大家通常所说的“宝宝喝了奶粉上火”，很多时候只是一种消化不良的情况。

孩子喝奶粉之所以会上火的原因

因为奶粉中所含的营养成分非常丰富，有碳水化合物、脂肪、蛋白质这三大类，还有多种矿物质和维生素。有时候不同品牌的营养素的含量是不一样的。某些品牌的含量高，有的含量低，而每个孩子的体质不同，所以就会出现喝了某些奶粉消化吸收的差异了，这个时候，家长就会认为孩子“上火”了。而且，母乳和奶粉所含的营养元素其实是有很大区别的。比如说，母乳中的钙含量比奶粉低，但是钙磷比例恰当为2：1，有利于钙的吸收；而奶粉的钙磷比例为1.2：1，钙的吸收率低，所以就会出现喝了牛奶有不同反应的情况产生。

第二种情况是，有些宝宝对牛奶蛋白不耐受。对牛奶蛋白过敏，所以当家长给宝宝冲泡饮用奶粉，会因为奶粉中含的蛋白成分造成一些过敏现象，而家长不了解，也会误以为是上火。这种情况，建议家长在医生指导下，给孩子换深度水解的配方奶粉，或者可以选择氨基酸奶粉。

第三种情况是家长给宝宝的哺喂奶粉的方式不合理。例如，有的爷爷奶奶心疼孩子，想要宝宝喝的奶粉浓稠一些，认为奶粉多的话营养会更丰富，所以在给孩子冲泡奶粉时，不按照奶粉配方的冲调建议冲泡，原本是一勺奶粉配50ml水的，只配30ml水；原本是冲泡一平勺奶粉的，家长却舀了好几勺奶粉。营养浓度太高，孩子根本就消化不了，身体自然就不舒服，所以就会产生类似消化不良的“上火”现象了。

另外，奶粉中的钙磷比是有一定的规定的，家长并不需要额外给孩子大量补充，大量补充钙磷，会造成肠道内不能吸收的钙跟脂肪酸结合，形成钙皂，也容易引起孩子便秘，也就会被家长误以为上火。

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