二胎妈妈产后抑郁，将早产儿子虐待致死

据台湾媒体报道，今年1月，台湾桃园市一名二胎妈妈情绪失控，竟对二胎儿子头部、腹部等处施暴。之后妈妈发觉孩子瘫软无力，便将其送往医院急救，但为迟已晚，孩子因肋骨断裂和脾脏出血不幸去世。5月6日，台湾检方对此案侦结完毕，以“成年人故意伤害致死罪”对这名妈妈提起公诉。

男婴早产患多种疾病，妈妈情绪失控虐打致死

据了解，这名妈妈姓吴，居住在桃园市平镇区。2019年5月，吴某生下一名孕周仅24周的早产男婴。这名男婴被查出有心脏、肺部、脑部、呼吸道等病变，出生后不久就接受了动脉导管手术，需经常住院观察并进行康复训练。后来，这名男婴还被查出患有喉头软化症。

吴某除了要照料这名男婴外，还要照顾2岁儿子的生活起居，出现了产后抑郁症状，情绪一直很低落。

经检警调查，今年1月17日早上6点左右，男婴疑似哭闹不停，吴某便用手殴打孩子头部，并用条状物击打孩子胸部、腹部等处。等到给孩子喂感冒药时，吴某这才发现孩子全身瘫软，赶忙将其送医急救。尽管医护人员已经全力抢救，但仍然没有挽回孩子的性命。医院发现男婴浑身是伤，怀疑其遭人虐待，便向警方报案。

妈妈患产后抑郁，检方提起公诉并向法院求情

法医鉴定后认为，男婴肋骨断裂和脾脏破裂出血，是遭到外力虐打而死，妈妈吴某有重大作案嫌疑。审讯时，吴某向警方供称，小儿子是早产儿，患有多种先天性疾病，案发当天因其哭闹不止才动手打了他。吴某的丈夫也表示，他和妻子在外租房居住，小儿子出生后患有多种疾病，妻子也有疑似产后抑郁的症状，当天情绪失控便动手打了娃。

检方将此案侦结后，依照《儿童及少年福利与权益保障法》，以“成年人故意对儿童犯伤害致死罪”对吴某提起公诉。检方认为，吴某身为人母，产后有情绪抑郁就诊史，且孩子因早产患有多种严重疾病，照顾不易，提请法院充分考虑后对其适当量刑。

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