这些药，哺乳妈咪要慎吃，尤其是第一个！

气温骤降，很多人都因此生了病，普通人生病可以吃点药解决，可是母乳妈妈呢？哺乳期可以吃药吗？

哺乳期吃药确实会影响到奶水，但是如果病情严重，就必须在医生的指导下服用安全的药物，万万不可自行用药，尤其是以下这几类：

1.抗生素

很多妈妈感冒或发炎时会，会服用抗生素类药物。而抗生素的不合理使用，现在很普遍也很严重，它会引发耐药性、过敏反应等一系列问题。特别是伤风感冒后服用抗生素，这不但是一种浪费，还会引发多种不良反应，导致细菌产生耐药性，有可能引发合并症的出现，延长病程。

哺乳期妈妈若长期或大量服用光谱抗生素，会使体内敏感细菌的繁殖受到抑制，没有被抑制的真菌和细菌就会大量滋生引发二重感染，其中以白色念珠菌感染最为常见，很容易导致宝宝患上鹅口疮。

此外，若妈妈长期服用抗生素药物，还会使肠道内帮助消化的益生菌（如双歧杆菌等）受到抑制，导致宝宝出现菌群失调性腹泻、消化不良等病症。所以，千万不要随意使用抗生素！

2.阿司匹林

“万能药”阿司匹林是一种被公认的安全性较高的常用药，但如果大量服用，也会导致中毒甚至危及生命。长时间服用阿司匹林，有可能会引发牙龈出血、胃溃疡、胃出血、缺铁性贫血等病症。有的患者服用阿司匹林后，还会出现血小板减少、巨幼红细胞性贫血、粒细胞减少等情况。

因此，如果乳母长期服用阿司匹林，势必会影响到宝宝的身体健康，尤其是小婴儿。宝宝有可能会因此患上瑞氏综合症，继而导致脑损伤、肝损伤。

如果超剂量服用抗疟药，有可能会引发巨幼红细胞性贫血，宝宝也会出现脸色发黄、贫血、头发稀少等巨幼红细胞性贫血症状。

3.新药

一些新药的临床应用较少，对于毒副作用的了解和观察不足，更容易出现严重的不良反应。因此，不建议哺乳妈妈去尝试。

4.补药

人们常常认为，中药补益药是“有益无损”的，多吃一点也没有什么关系。特别是在哺乳期间，多吃补药有益宝宝健康。其实，“是药三分毒”。即使是人参这种滋补药，吃的太多太频繁，也会引发不良后果。

虽然人参有健脾益气的功效，但如果长期大量服用，也有可能引发食欲下降、腹胀、易激动、失眠等不适，也容易给宝宝带来健康问题。

5.中药

不少妈妈认为中药比西药更安全。相比而言，尽管中药的毒副作用是要比西药小一些，但如果中药服用不当，同样会引发不良反应。

有报告指出，曾经出现过长期轮换服用活络丹、安神丸、补心丹等中药引发汞中毒的病例。以上这些中成药含有朱砂（一种汞化物），长期服用会导致蓄积中毒。宝宝长期通过母乳将这些毒素摄入体内，会对神经系统和造血系统的发育会带来严重的不良影响，情况严重时会引起中毒。

6.药物的联合应用

药物联合应用在某些情况下是很有必要的，比如抵消副作用、延续耐药性产生、取得协同作用等。但药物的种类多种多样，性质也差别很大，药物联合应用后，常常不是各自发挥药效互相不影响，而是在理化方面或药理方面产生相互作用，有可能引发各种不良反应。

联合药物越多，发生不良反应的几率就越大，所以，不建议哺乳期妈妈采用联合用药。

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