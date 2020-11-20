什么样的宝宝会沉迷夜奶？一起来看看答案

母乳妈妈通常都会按需哺乳，不管是白天黑夜，只要宝宝需要就会给他喝奶。因此，很多宝宝都有喝夜奶的习惯。

通常来说，3个月以下宝宝为了满足生长发育所需，喝夜奶很正常的。但宝宝4个月后，喝夜奶的原因往往就从生理需求变成了生理和心理双重需求，为了保证宝宝的成长，也为了保证宝妈的休息，夜奶还是要尽早戒掉。

那么，什么样的宝宝会沉迷夜奶？我们一起来看看答案：

1.爸爸下班太晚

有的爸爸晚上下班较晚，回家后赶紧逗弄一下宝宝，以解“相思之苦”。实际上，这种行为会让宝宝变得爱吃夜奶。由于宝宝神经系统还没有发育成熟，如果睡前一两小时过于兴奋，半夜就会经常醒来。宝宝醒后又容易哭闹，宝妈往往就只能通过喂夜奶来安抚宝宝，让他接着睡。

爸爸下班回家晚，可以第二天早上早点起床陪宝宝玩耍，不要让宝宝在睡前太兴奋。也可以换个方式来拉近亲子关系，比如给宝宝读睡前故事，一方面可以让宝宝睡得更香甜，一方面也可以缓解思念之苦。

2.白天吃得太少

有的宝宝白天不爱喝奶，有的还有厌奶的表现。因为白天吃奶较少，宝宝晚上自然就会饿，哭闹着要喝夜奶。宝宝吃奶时间不规律，发生了黑白颠倒，长此以往就会成为“超级夜奶王”。也有的宝宝可能是白天身体不适而没有胃口喝奶。

面对这种情况，大家要及时帮助宝宝改变吃奶规律，养成白天吃奶的习惯。白天给宝宝喂奶时，要营造一个相对安静的氛围，必要时可以将窗帘拉起来，让宝宝平静下来，再给他喂奶。大家白天的时候要尽量给宝宝多喂奶，睡觉前最好喂一次奶，让他吃饱了睡觉，以免半夜饿醒了要吃夜奶。

另外，大家还要注意观察宝宝是不是身体不舒服，如果有问题要及时带他去医院就诊。

3. 习惯含乳头睡觉

有的宝妈一晚上起床好几次给宝宝喂夜奶，很是心累，于是索性直接让宝宝含着乳头睡觉，久而久之宝宝就养成了一个非常不好的习惯。宝宝含着乳头睡，睡着后就很容易滑脱，一滑脱，宝宝就会醒来哭闹要吃夜奶。

如果你家宝宝是这种情况就一定要及早纠正，可以先用手指替代乳头，把手指伸进宝宝嘴里，轻轻按压宝宝牙龈，把乳头抽出来，手指在牙龈上停一会，再放在嘴唇上停一会，然后再小心地抽走。大家也可以给宝宝使用安抚奶嘴，等宝宝睡着后再把安抚奶嘴抽走，让他慢慢改掉含乳头睡觉的坏习惯。

4.妈妈是上班族

宝宝刚出生时往往都缺乏安全感，而妈妈是他最亲近的人。但现在的女性多是职场妈妈，产假结束后就会回归职场。妈妈白天在外上班挣钱，宝宝一整天不能和妈妈相见，会很想妈妈，于是就会通过吃夜奶的方式来霸占妈妈。

如果你家宝贝是这种情况，可以让家人在自己到家前两小时不要给宝宝喂东西。到家后，你就可以随时给他喂奶，宝宝吃饱后马上就哄他睡觉。这样就可以给想念妈妈的宝宝很大的心理安慰。再说，宝宝睡前吃饱了，半夜就不会闹着吃夜奶了。大家也可以在上班前多陪宝宝玩一会，以此来安抚宝宝。

宝宝爱吃夜奶，会影响妈妈的正常休息，特别是职场妈妈。如果想要自己的睡眠不受打扰，大家要帮助宝宝改掉吃夜奶的习惯，白天多给他喂奶，入睡前营造一个良好的睡眠环境，不要让宝宝太过兴奋。

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