孩子嘴巴起皮不要撕！这份护理攻略送给你

随着气温逐渐下降，最近的天气变得非常干燥，很多宝宝都出现了嘴唇干裂的情况，有的严重得还会出血，可把老母亲们心疼坏了！

那么，有什么方法可以滋润宝宝干燥的嘴唇呢？下面这份护理攻略送给你，你可要收好了哦~

冬季宝宝嘴唇为啥容易起皮





嘴巴的皮肤组织结构层比较薄，厚度只有身体皮肤的三分之一。而且，嘴唇皮肤既没有汗孔也没有皮脂腺，也没有汗孔，不具有保护功能的黑色素。因此，嘴唇皮肤对低温、干燥的空气等环境就会很敏感，如果保养不当，最明显的反应就是干燥不滋润。再加上，嘴唇的肌肉浅薄柔嫩，在进行说话、进食、喝水、微笑等动作时，容易被牵动，所以一到冬天，唇部干燥情况会变得更明显。

宝宝身体含水量高，就更容易受寒风“袭击”，嘴唇水分更容易蒸发，再加上宝宝活泼好动，更容易因干燥皲裂、出血。

“护唇大战”之内部调理

想要让宝宝的小嘴“喝足水”，首先要从内部调理：

1.及时补充水分

宝宝嘴唇干燥的一个主要原因是身体缺水，所以大家要及时帮他补水。宝宝含水量比较多，想要避免嘴唇干裂，一定要给他补充充足的水分。

提个醒，宝宝嘴唇皲裂、结痂长时间没痊愈，应及时带他去医院就医，及早查明病因，对症处理。

2.多吃新鲜蔬菜

平常要让宝宝多吃新鲜蔬菜。新鲜蔬菜含有大量维生素A和维生素B2，可以快速缓解因维生素缺乏引发的嘴唇干裂。另外，新鲜蔬菜的含水量较高，宝宝吃新鲜蔬菜还能补充水分~

诸如白菜、油菜、白萝卜、黄豆芽等蔬菜都是不错的选择，也可以借此改改孩子挑食的毛病。

“护唇大战”之外部护理

说完了内部调理，下面再来说说外部护理：

1.及时帮宝宝剪掉唇皮

如果发现宝宝嘴唇上有翘起的唇皮，应该及时用小剪刀剪掉，千万别用手或钳子去撕，以免造成嘴唇撕裂，引发流血、疼痛，甚至感染，要知道那可是“危险三角区”哦~

2.经常给宝宝按摩嘴唇

平时可以给宝宝按摩嘴唇。晚上睡觉前，用棉签蘸点蜂蜜，涂抹在宝宝嘴唇上，然后用手指轻轻按摩，这样有助于血液循环，让嘴唇获得更多营养，保持滋润。

3.睡前涂抹橄榄油

睡前，大家可以用橄榄油涂抹在宝宝嘴唇上，20分钟后再擦干净。大家也可以将奶粉用水冲泡成糊状，在宝宝嘴唇上厚涂，这样就成了简易版的唇膜，让宝宝的小嘴巴更滋润。如果宝宝不配合，可以等到睡着后再试试。

4.使用牙膏和软膏

如果孩子宝宝嘴唇已经皲裂，并且已经开始出现化脓迹象，那么要用红霉素或青霉素软膏涂抹在开裂部位。

另外，牙膏也是治疗口唇开裂的神器，对严重的口唇干裂更有效。牙膏中通常含有薄荷或其他杀菌成分，可以发挥很好的作用。

5.让宝宝改掉舔嘴唇的坏习惯

有的宝宝嘴唇脱皮、出血并不是干燥造成的，而是宝宝经常舔、咬嘴唇导致。经常舔嘴唇或要嘴唇，会使嘴唇表面的水分增加，这样嘴唇就容易受寒风吹干。所以，想要呵护好宝宝嘴唇，一定要让他改掉舔唇、咬唇的坏习惯。

6.喝水时别让嘴唇接触水

如果宝宝嘴唇已经开裂，就别让孩子嘴唇接触到水。如果宝宝的嘴唇已经脱皮，刷牙最好也暂停一段时间，可以用漱口水代替刷牙。

7.戴上儿童口罩

冬天带宝宝外出时，一定要让宝宝戴上儿童口罩抵御寒风侵袭，这样可以保持嘴唇的湿度和温度，防止干燥、缺水。

8.正确使用润唇膏

不少妈妈会给宝宝使用润唇膏，但大多数人都不知道，润唇膏要在宝宝嘴唇健康的情况下使用。宝宝嘴唇脱皮时，不要给他涂抹润唇膏，以免发生感染。

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