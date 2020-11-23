药不是糖果，警惕幼童误食药物！已有孩子不幸身亡！

前段时间，媒体接连曝出3起幼童误食药物事件，再次为家长们敲响警钟！

宝妈做家务，俩幼童误食降压药

11月11日这天，固原市西吉县有俩幼童在妈妈忙家务时误食了放在抽屉里的降压药。

由于黄色的药粒外表有糖衣，2个孩子便误认为是糖果，吃了好几片。孩子妈妈发现后，立即将孩子送医，但县医院条件有限，便听从医生建议转送市医院。

在交警的帮助下，2个孩子不到10分钟就到了市医院的急诊科。

就医后，孩子逐渐恢复。

幼童误食降血糖药，家长未紧急处理，昏迷近10天

这2个孩子比较幸运，广东梅州一18个月大的幼童情况很严重。她因误服大人吃的降血糖药进了ICU，昏迷近10天。

据悉，这名1岁半的女宝有一个3岁多的哥哥。事发时，哥哥出于好奇打开了家里的一瓶降血糖药，还不小心把药洒出来了。妹妹在看到外婆来了后就把药品往嘴里塞。外婆见状，试图抠出但没抠出来，以为没什么事。

据孩子妈妈说，当时女儿并无异常，深夜有咬紧牙关抽搐的症状，但他们以为她只是受到了惊吓。直到第二天凌晨6点给女儿盖被子时，发现她身体抽搐、嘴角流口水，才意识到不对劲，赶紧送去医院。

经镇、县、市三级医院的全力抢救，女宝昏迷近10天后才终于能张开眼了，但不能说话。医院诊断意见显示，考虑低血糖损伤合并缺血缺氧性脑病的可能。另一份放射科检查报告显示，考虑双肺炎症。

医生预判，女宝很可能脑瘫，对智力造成影响。

误食半瓶降压药，幼童急性肾衰竭死亡

近日又发生一起令人痛惜的悲剧，广东佛山一年仅1岁的幼童因误食了半瓶降压药，导致急性肾衰竭，抢救无效不幸身亡。

负责抢救的医生表示“她咬碎了大量的药物到胃里，会很快起效，进入血液里马上引起中毒。孩子马上出现休克状态。”

幼童被送到顺德妇幼保健院后，医生马上给其进行洗胃，但由于时间过去太久，药物已经被其吸收。虽然医生及时使用了一些解毒药和抢救措施，但还是没能挽回她幼小的生命。

原来，孩子平时是奶奶带的，而奶奶兜里有一瓶降血压的药。孩子拿到就吃，奶奶发现的时候子已经吃了大半瓶。

慌张的奶奶没有及时拨打120 ，而是找了孩子妈妈。孩子妈妈当时去上班了，这一耽搁等送孩子到当地医院已经过去1个小时，等再送到顺德妇幼保健院又过去了1小时……最终导致悲剧的发生。

太让人痛心了！再次提醒家长旁友们，一定要妥善保管好药物，同时加强孩子的安全教育，避免孩子把药片当糖果误食。以防万一，否则出了事再悔恨也晚了！

一旦发现孩子误食药品，不要耽搁，在弄清孩子误食药品数量、保留好剩余药品及包装后立即送医，让专业医生进行针对性的治疗措施。

具体怎么做，接下来给大家具体说说：

如何避免孩子误食药物？

♦ 千万不要说“药是糖”

万一孩子真当真了，很可能真把药当糖吃了！

♦ 药物一定要放好

家里的药物都要拧紧瓶盖、包装好，放在孩子触及不到的地方。如果有药柜，一定要上锁。记住，服药后可别随便放，要及时放好。

♦ 别在孩子面前吃药

小朋友的好奇心和模仿力都非常强，但3岁前意识还没完全形成。他们看到大人吃药，很可能也会跟着学。等孩子大一点了，就可以给他做简单的药物科普。

孩子误食药物怎么办？

千万别慌，家长一定要尽量保持冷静。首先，你要搞清楚孩子误食了什么药、什么时候吃的、大概吃了多少。然后，迅速带上孩子误食的剩余药物及包装，及早就医治疗。

注意了，这个时候责骂不仅没用反而会让情况更糟，孩子哭闹的话更说不清。

☛ 若确定误食的是普通的药物

且孩子意识清醒，可立即进行催吐，帮助孩子排出胃里的毒物。

催吐Tips：

在孩子喝下200ml左右的温开水、淡盐水后，将用纱布包好的牙刷柄(之类不尖锐的东西都可以)或手指，轻压住孩子的舌后部，促使其呕吐，可反复多次帮孩子尽量吐出胃内的残余物，然后赶紧送医院。

对于3岁以下的孩子，可将其腹部顶在家长的膝盖上，头部放低，再用手指伸入其喉咙，口轻压舌根部，反复进行，直至呕吐为止。

需要注意的是，尽量别躺着进行这项操作，以免呕吐物在喉咙口囤积，引起窒息。

☛ 若误食的是有腐蚀性的药物

别乱催吐！正确做法是，让孩子喝些鸡蛋清或牛奶，以保护其胃黏膜。

误食了食泡腾片千万别喝水，否则会产生大量的气体，可致窒息死亡。(ps：如果误服的是洁厕灵、泡泡水这样的碱性物质，也切记别给孩子用水漱口或催吐)

大家一定要提高警惕，妥善存放好家里的“危险品”，并加强孩子的安全和危险意识。如果是老人帮忙带孩子，也应让老人一起学习安全知识，掌握一定的急救手法，避免遗憾再次发生。如果你觉得这篇文章有用，转出去，给其他家长提个醒！

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