发作起来很要命！避不开的产后腰疼要怎么改善？

当妈后最痛苦的事儿，腰疼绝对能排前三。发作起来很要命！

近日，应采儿在节目里吐槽产后的各种心酸，说到了腰疼已完全是日常，疼起来只想哭一场。

虽然有人帮忙照顾孩子，但大部分事情都是应采儿自己来。她直言：好累，哄孩子睡觉累，带孩子出门也累，高龄照顾宝宝更累，累着累着腰就开始疼。

二胎HOHO分量十足，让她很吃不消。

哥哥Jasper亲证，弟弟现在蛮胖的。

正是因为这样，应采儿抱HOHO时手臂力量不够，就会通过俯身弯腰去抱孩子，时间一长腰疼加剧。有一次甚至伤到腰椎盘，3、4天后才开始好转。

应采儿这才意识到：原来这跟七年前生小孩，是不一样的！

应采儿不是一个人，郭富城老婆方媛曾在微博求助：腰和颈椎都疼了好几个月了，这个不会是传说中的月子病吧？一弯腰就酸痛，难怪人家说坐月子只能躺着，有没有人跟我一样？

谢娜之前在节目里，搬行李后腰疼到半夜，最后靠安眠药才睡着。

讲真，产后腰疼真的蛮常见的，不少宝妈都中招了。有你吗？

为何腰疼“偏爱”宝妈？

腰疼之所以爱找上宝妈，主要和生理特点和不良习惯有关。

△ 孕期体内激素水平的变化

由于孕期激素的影响，骨盆和脊椎周围的韧带、肌肉松解，为之后生产做准备。这些激素通常会在宝妈体内停留数月，可能会引起腰疼。

△ 孕期子宫日益增大负担重

日益增大的肚子对腰部肌肉带来压力很大，使肌肉承担格外的负担。卸货后肌肉松掉了，力量不够，就会出现腰背疼痛的情况。

△ 产后骨盆未恢复到原位

产后骨盆恢复hin重要，如果在恢复期因为姿势等原因造成一侧的骨盆周围肌肉处于代偿的状态，就会引发长期性的腰部酸痛的问题。

△ 产后劳累以及姿势不对导致肌肉劳损

很多宝妈产后缺乏运动，肌肉乏力，而且还久站、久坐、久蹲、常弯腰，过于劳累，容易造成肌肉、韧带、结缔组织劳损，从而导致疼痛。

△ 其他

喂奶姿势不对也是造成产后腰疼的一大元凶。另外，生理性的缺钙、产后受凉等等也可导致宝妈们不同程度的腰疼。

产后腰疼怎么办？

其实，如果大家积极预防、处理，产后腰疼会改善很多。

☛ 产前预防

孕期时，大家就要注意啦~不要迷信“一人吃两人补”老一套，让自己体重蹭蹭蹭长，增加要不的负担，甚至造成腰肌和韧带的损伤。还有，怀孕后应避免从事体力劳动，不要久蹲、久坐，尽量让自己舒服一些。

☛ 采用正确喂奶姿势

哺乳时一定要有一个舒适的姿势。如果是坐着喂奶，可以背部垫上一个靠垫，脚踩在凳子上，腿上放一个U型枕(宝宝的脑袋和身体呈一直线)，让它们来承托背部、前臂、宝宝以及双脚。

☛ 正确抱起孩子

刚卸货最好少抱孩子，抱的时候一定注意姿势。建议避免弯腰，而应屈膝，保持腰背挺直，用一只手承托宝宝的头颈部，再用另一只手承托宝宝的PP和大腿抱起，接着将宝宝靠近自己的胸口，同时要注意护着他的颈和臀部，最后用大腿肌肉发力站起。

如果带宝宝外出，尽量用推车吧~如果必须要抱着，可以用腰凳。当然了，最好的办法是让老公来抱。还有行李等重物，最好也别搬呐~宝妈的腰部很脆弱，还是小心为好。

☛ 产后24h开始运动

如果是顺产，只要身体条件允许，无高血压、产后出血、心脏病等合并症，那么产后24h即可做一些简单的活动来活动四肢。比如躺在床上做扩胸运动、肩关节上抬下放运动、握拳运动、活动手腕和脚踝等。

如果是剖腹产，运动的时候要注意强度不要过大，以免伤口裂开。

☛ 训练核心力量

产后2个月大家就可以开始这项训练了。锻炼腰腹，加强这儿的肌肉力量，可以帮助大家缓解腰疼。推荐桥式运动(15个*3组，每天2次)、飞燕式(15个*3组，每个坚持5秒，每天2次)、平板支撑(每次3组，每组间隔2—3分钟，每天2次)这3个项目。

最后提醒大家，如果纠正了不良姿势，也加强腰腹的肌肉锻炼了，产后腰疼还是没有改善，甚至更严重了，那么请及时就医。

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