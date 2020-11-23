孕妈咪工作繁忙，容易生巨大儿！

研究人员首次将未被充分研究的胎儿不良结局归因于孕妇的工作强度。

研究人员将来自新泽西州卫生部的母婴健康数据以及工作数据与工作强度的客观测量进行了匹配。他们发现，从事相对艰苦工作的女性生下巨大胎儿的可能性增加17%。出生体重超过4000克的巨大胎儿，在青少年时期有较高的超重风险。这种情况也与母亲患乳腺癌的风险更高有关。

这项研究“孕期工作对母婴健康的影响”由理海大学经济学教授Muzhe Yang和宾利大学经济学教授Dhaval Dave撰写，并发表在《家庭经济学评论》上。

孕妈接受中等强度工作，会增加怀巨大儿的风险

以前在这一领域的研究一直依赖于对体育活动的自我报告，这可能是有偏见的，只关注某些单独的活动，而不是工作所需的整体体育活动水平。要求高的工作相关活动包括搬抬重物，长时间站立或反复弯腰。

为了确定新泽西州卫生部数据中所代表的母亲的工作强度，Yang和Dave使用了联邦人口普查职业分类系统提供的一种客观测量工具，称为任务代谢当量，该工具对与各种工作相关的体力活动水平进行了评级。

“我们的研究结果还表明妊娠期糖尿病（一种已知的巨大胎儿的危险因素）与怀孕期间剧烈的体力活动之间的联系尚未得到充分研究。”理海大学经济学教授MuzheYang说到。

特别是，与轻强度活动相比，Yang和Dave发现，怀孕期间工作中的中等强度活动与胎儿巨大儿的可能性增加约1.5个百分点或17%。他们说，这一发现背后的一个可能的机制是，睡眠不足导致的糖尿病会导致巨大胎儿。有证据表明，剧烈运动对睡眠质量有不利影响，并且发现睡眠不足与糖尿病有关。

“准妈妈们的工作时间也越来越长，很多人会工作直到分娩，这使得了解工作属性如何影响怀孕结果变得尤为重要，”Yang说。

尽管疾病控制和预防中心（CDC）和美国妇产科学院针对有特殊身体需求的工作发布了特别指南，但一般认为怀孕期间不复杂的工作对大多数孕妇是安全的。

孕妇的工作强度应被合理定制

Yang说，这项研究揭示了现有的法律可能存在的不足，通过检测到从事艰苦工作的孕妇的不良生育结果，这些孕妇本应能获得合理的住宿。据Yang说，截至2020年9月，只有30个州，加上华盛顿特区和4个城市（中央瀑布、纽约、宾夕法尼亚、普罗维登斯）通过了法律，要求雇主为受怀孕影响的妇女提供合理的休息条件。即使在制定了通融法的州，由于对“合理通融”的解释有多大差异，不利的出生结局仍可能发生。

“我们的研究以新泽西州为重点，该州要求在工作场所为孕妇提供合理的休息条件，我们的研究通过检测从事繁重工作的孕妇的不良生育结果，指出了此类法律的潜在缺陷。”我们发现的对健康的不利影响可能只是低估了对整个国家的真正影响，我们的发现揭示了有必要为从事艰苦工作的孕妇提供普遍的休息条件。”

研究人员敦促立法者在围绕雇主要求制定政策时，考虑到繁重的工作活动对母婴健康的影响，以便为怀孕期间的工人提供合理的住宿。

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