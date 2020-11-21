注意了！四岁前的体重会影响未来肺部健康

有研究发现，生命最初几年的体重指数（BMI）轨迹可能与儿童后期的肺功能有关。例如，尽管四岁前BMI增高的儿童也表现出气流受限，但他们在七岁时的肺功能更高。这是巴塞罗那全球卫生研究所（ISGlobal）的一项新研究的结论，该研究由“lacaixa”基金会支持，该研究已发表在《欧洲呼吸杂志》上。

儿童早期是肺功能发育的关键时期

先前的研究发现，儿童出生后第一年的体重与肺部健康之间存在关联。”“这些研究在定义体重增加方面有一定的局限性，”ISGlobal的研究员、该研究的主要作者GabrielaP.Peralta解释道：“他们大多只考虑两个时间点之间的重量差，没有考虑整个轨迹。这就是我们决定进行这项新研究的原因。”

体重指数增长加快，对肺部健康影响大

这项研究使用了生活在西班牙萨巴德尔、瓦伦西亚和吉普兹科亚三个地区的1200多名儿童的数据，这些儿童被纳入了国际海事组织环境和儿童项目的出生队列。首先，我们确定了儿童从出生到四岁的BMI轨迹，并将其分为五类。佩拉尔塔解释说：“在出生时体重（可能较低、平均或更高）和体重指数增长速度（可能较慢或加快）方面，它们的轨迹有所不同。”。BMI是一种以体重与身高的关系为基础的指标，经常被用来划分超重和肥胖。然后，作者分析了BMI轨迹与肺功能之间的关系，肺功能是在7岁时用肺活量计测量的。测定用力肺活量（FVC）、1秒用力呼气量（FEV1）和FEV1/FVC比值。

研究结果表明，4岁之前体重指数增长加快的儿童，无论出生时体重如何，在7岁时肺功能更高，但气流受限，这表明很难将空气从肺部排出。相比之下，出生时体重较低、儿童早期体重指数增长较慢的儿童在7岁时肺功能较低。

这项研究的现实意义

ISGlobal的研究员兼该研究的协调者Maribel Casas说：“我们的发现对研究和公共卫生方面有重要意义。”她补充道：“这项研究表明，儿童早期的BMI轨迹是识别与呼吸系统健康不良相关的生长模式的有用工具。”

JudithGarcia-Aymerich是ISGlobal的非传染性疾病和环境项目负责人和该研究的联合协调员，他总结道：“由于体重增加受可调节因素的影响，在儿童早期进行促进健康生活方式的公共卫生干预措施（例如，健康饮食和体育活动）有助于改善肺功能，降低成年后的呼吸系统发病率。旨在减少呼吸道健康问题的公共卫生战略可能需要把重点放在早期体重增加上。”

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