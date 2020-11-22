孩子烫伤不要慌，这4个误区一定要绕开！

宝宝长成的过程中会尝试很多不同的新鲜事物，在新奇的世界中慢慢成长，难免会磕磕碰碰，烫伤就是很多孩子会遇到的意外。很多新手家长在面对宝宝烫伤时不知所措，这个时候，应该如何为宝宝进行烫伤护理呢？

处理烫伤虽然有很多的民间“偏方”，但是有些方子会让人走入烫伤护理的误区，要特别注意：

一、不能冲冷水

有的家长认为，宝宝烫伤后用冷水冲会起水泡。其实烫伤后立即用冷水冲洗一段时间，可使创面血管收缩，可以减少水泡形成。烫伤水泡与接触冷水无关，只与烧伤原因和深度有关。

二、涂牙膏

有一种说法是烫伤后立即给伤处涂上牙膏可以很好的治疗烫伤。但是牙膏本身并不是药物，也没有抗感染作用，而且牙膏中的摩擦剂对创面而言，是一种刺激物，里面的发泡剂和调味剂还会引起肉芽增生和创面感染，所以烫伤后用牙膏是没有效果的。

三、用酱油、猪油

有的家长相信酱油对烫伤的皮肤有镇定止痛的作用，所以当宝宝烫伤时就会立即到厨房给宝宝涂上酱油，但酱油只是一种食品，并没有任何医药作用，而且酱油是深色的物质，容易遮盖创面，影响医生了解烧伤的深浅程度，对烫伤的治疗是有害无益的。除了酱油不能作为烫伤的治疗药，猪油也不可以。猪油作为油类，会阻碍伤口面上热量的散发，反而可加重烫伤。

四、酸碱中和法

酸碱中和法真的有用吗？其实按照理论上来说，酸碱中和法指的是碱烧伤用酸中和，这样可以减轻伤口创伤，但实际上其实是不可取的，因为酸碱中和会释放大量热量，产生热烧伤，如果操作不当，还会刺激伤口，加重宝宝烫伤的伤情，所以酸碱中和法其实是不可取的。宝宝一旦出现烫伤，就要及时用科学的方法给宝宝包扎伤口，并且及时带着宝宝到医院请求医生的帮助，这是最好的治疗方法。

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