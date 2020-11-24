喝果汁≠吃水果，宝宝到这个年龄段才可以喝！

我们都知道，水果富含多种维生素，而且很多水果五颜六色，口感酸甜，富有营养，所以宝宝吃水果是很有利于健康成长。既然水果可以吃，那么果汁呢？小孩子可以吃果汁吗？其实，宝宝能否喝果汁是要由宝宝的年龄段来划分的。

一岁以下不能喝

如果是1岁以下的宝宝，那么是不宜饮用果汁的，原因有以下几个：

1.果汁里存在微生物隐患。果汁含有大肠杆菌、沙门氏菌等，不利于宝宝的健康成长，哪怕是家长自己在家做的鲜榨果汁都会含有微生物隐患，所以一周岁以下的宝宝是不适宜饮用任何果汁的。

2.乳汁营养足够。6个月以前，宝宝只需要饮用母乳，如果可以保证宝宝每天充足的母乳喂养，那么是不需要加其他饮品的。

3.榨成汁会破坏水果的膳食纤维。有的家长问，添加辅食后，是不是就可以给宝宝喝果汁了？其实水果在榨汁加工以后，水果里的膳食纤维会遭到破坏，只喝果汁的话容易引起宝宝便秘，而且喝过多的果汁会引肥胖。

那么，这个阶段的宝宝究竟该怎么吃水果呢？

水果该怎么吃呢？其实这个也要按宝宝年龄来看：

（1）7-9月的宝宝：辅食中可添加较稀的果泥；

（2）10月龄+的宝宝：可以食用较软的水果小块，比如香蕉片，苹果糊；

（3）12月龄+的宝宝：小块的苹果、猕猴桃片等；

1岁以上的宝宝可以喝果汁吗？

其实，1岁以上的宝宝，肠胃发育比月龄小的宝宝要成熟多了，可以饮用少量的经过灭菌的100%纯果汁饮品，但不宜饮用过多，果汁可以作为健康膳食的一小部分，更有营养的还是食用整个水果。而且果汁的饮用量也要根据不同的年龄要限量饮用：1-3岁的宝宝每天果汁的饮用量不超过120ml；4-6岁的宝宝每天果汁的饮用量不超过180ml；7-18岁孩子每天果汁的饮用量不超过240ml。

虽然水果果汁有营养，但是糖分含量不容小觑，所以想要让孩子健康成长，最好的饮品还是白开水，虽然果汁颜色漂亮，口感也好，但是家长切记不可把果汁当成白开水给宝宝吃。

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