小家伙有没有吃饱，看这几个方面就清楚了

宝宝吃得饱，身体自然就能长得好。孩子有没有吃饱？如果是会说话的宝宝，自然是好沟通，但如果是小宝宝该如何知道他们有没有吃饱呢？

了解宝宝的胃容量

正常的足月新生儿，胃容量的变化如下：

出生后1-2天的宝宝，胃容量约7-13ml，就像是一颗豌豆那么大；出生后3-6天的宝宝，胃容量约30-60ml，就像是一颗葡萄那么大；出生后7天-6个月的宝宝，胃容量约60-90ml，大约像一颗草莓那么大；出生后6个月-1岁的宝宝，胃容量约90-480ml，就像一颗西柚那么大。

如何判断宝宝是否吃饱

除了按照宝宝的月龄来判断宝宝的喝奶量，也可以通过下面几个方面来辨别：

观察宝宝的睡眠

如果宝宝没吃饱，那么宝宝的睡眠时间反而会变得更长。在宝宝刚出生的前几周，如果宝宝每次的睡眠时间超过4小时，那么家长就应该引起注意，建议就诊。

观察宝宝的体重

判断宝宝长期摄取量是否充足的最准确的方法是观察宝宝的体重增长情况。例如，新生宝宝出生体重平均为3.3kg(2.5-4.0kg)，出生后第1周，宝宝体重比出生时会减少10%，但在宝宝满2周时，婴儿应该恢复到出生时的重量。一般而言，6个月内的宝宝，平均每月增加体重600克或至少每周递增125克。大于6个月的宝宝平均每月体重增加500克。如果宝宝每月的体重增重正常，那么宝宝的喝奶量就是够的。

观察宝宝的大小便

在宝宝出生后的第一个月，如果每天的饮奶量足够宝宝所需，那么每天宝宝应该会有6次小便，3-4次大便。随着宝宝月龄的增长，大便次数会相对减少，甚至可能隔一天或几天才拉一次。但只要颜色正常，质地柔软，宝宝依然活泼，大便时不哭闹，就也属于正常情况。

最后，母乳是宝宝最好的营养物，所以妈妈在喂母乳期间，大人的饮食里要营养均衡，最好每日都有鱼虾瘦肉，有蔬菜水果，同时还要有粗细粮混搭的主食，并且多补充水分，这样就可以为宝宝提供更优质的乳汁。

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