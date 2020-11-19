台湾女童口含空气喷枪意外丧命，生父被判入狱

据台湾媒体报道，去年年初，台湾高雄市发生一起喷枪夺命案。男子邝某驾车带着3岁女儿邓某在加油站自助洗车时发生意外事故，女童或因口含空气喷枪，高压气体灌进体内，导致心脏内气体栓塞不幸丧命。事发后，女童妈妈控诉邝某“杀人”，但地检署以过失致死罪对邝某发起公诉。今年7月24日，法院判处邝某22个月的有期徒刑，可上诉。

（监控视频截图）

女童死于心脏气体栓塞，妈妈怀疑是有预谋杀人

据了解，这起喷枪夺命案发生在2019年1月20日。检察官调查后发现，肇事喷枪上有女童邓某的指纹。尸检结果显示，女童嘴唇和口腔粘膜有瘀伤，咽喉有撕裂伤，伤口与喷枪口径相同。法医据此判断，空气喷枪的高压空气灌进女童的嘴巴和咽喉中，导致头部、颈部、胸部和腹部发生气肿，颈部血管被皮下气肿压迫，肠系膜气肿明显充血，肺部破裂出血，心脏内气体栓塞死亡。

事发后，女童的妈妈邓某在接受媒体采访时数次哽咽。她表示，难以接受，并称女儿平常十分乖巧，不会做出如此危险的事。她怀疑是邝某两次将喷枪拿入副驾驶室，意外发生后又拖延时间没有立即送医，仅仅是单手摇晃已经危在旦夕的女儿。事发后邝某还一度失踪，她认为这是一起有预谋的杀人案。

据了解，女童的妈妈邓某和男子邝某虽然生下女童，但两人并无婚姻关系。

（女童母亲数度哽咽）

无法证明男子故意杀人，检方以过失致死罪提起公诉

地检署的检察官调看加油站的监控视频，采集喷枪把手上的DNA，将喷枪把手距离和女童手指长度进行对比后认定，女童有能力，也曾主动碰过喷枪，向自己头部、嘴巴、身体喷气。

检方曾对邝某进行测谎，尽管结果与口供不一致，但仍然没有证据可以证明他曾将喷枪塞进孩子嘴里。检方最终认定，女童自己把喷枪塞入口中导致意外发生，爸爸邝某是唯一在现场的亲属，明知孩子没有自我保护能力，对危险的认知能力不如成人，仍然放任孩子拿喷枪把玩，有明显过失，并且过失行为和女童的死亡存在一定的因果关系，所以以过失致死罪对邝某提起公诉。

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