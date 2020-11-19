没天理！3岁孩子被幼师腾空摔飞1米致骨折，家长讨要说法却被威胁，并踢出家长群

近日，安徽歙县的一位家长爆料称，孩子在当地城区聪明屋幼儿园上学，结果遭幼师腾空摔飞一米，导致左手大拇指两处骨折，骨骼移位。

当家长发现孩子受伤去询问老师时，却被告知是被另一个孩子推搡后，不小心被门夹到了。另一个孩子的家长被叫到医院，主动向伤者赔礼道歉，并表示很内疚。

由于伤势严重，家长需要立即带孩子去浙江杭州进行手术。此时，医生却告诉家长，孩子手上的伤并不像夹伤。

后来经过查看监控才发现，原来是被老师摔打推搡的。当家长在微信群和朋友圈讨要说法时，居然被踢出了群。

看着孩子妈妈发的朋友圈，字里行间都充满着心疼。都说十指连心，一个三岁孩童居然直接被打骨折了，这下手未免也有点太狠了。

父母将孩子送到幼儿园，是希望他们能接受启蒙教育。可看到老师这样对待自己的心头肉，哪个做爹妈的都受不了。更让人不齿的是，幼儿园老师居然想通过撒谎来推卸责任。

近日，该监控视频经各大媒体的转发，立马引起了网友们的关注。很多人看到幼师摔打男孩的视频后，纷纷表示愤怒，认为禽兽老师不配为人师表！

此外，孩子的父亲汪先生还透露，在他们保存了幼儿园的监控视频后，园长的丈夫居然找上了门，并威胁说：“如果这个视频扩散出去，后果自负。”

与此同时，幼儿园还有多位家长表示，自家的孩子被老师殴打过。

不过，最最可恨的还是园长的老公，在事件发生之后不但没有好好处理反思，反而去威胁伤者家人。以园方的这种处事态度，看来想要杜绝此类事件，还是遥遥无期的。

据有关媒体报道，此事件发生之后，当地微信公众号于2020年11月14日发布涉事幼儿园道歉信。信中称：对被打幼儿及其家长致以诚挚歉意，涉事老师停职检查，并承担相应责任。

11月15日，歙县公安局发布警情通报，称已确认孩子左手受伤确为幼儿园老师所致。警方将根据伤情鉴定情况和案件事实依法处理，涉事教师已被开除。

此外，当地民政局也发布通报，责令该幼儿园负责人应第一时间向受伤家属道歉，涉事教师被立即辞退并接受公安部门处置，幼儿园也要进行3个月的整顿。

虽然公告发了一大堆，然而汪先生却表示，直到2020年11月15日，并没有任何人来家里道过歉。

可是，只要道歉停职就行了吗？幼儿园老师，是否构成了故意伤害罪？中心是否尽到了看管作用？

说实话，这已经不是第一起幼师虐童的案件了！！！！

可为什么，幼教行业总频频出现类似让人气愤的案件？不是猥亵性侵，就是给孩子喂安眠药、扎针、殴打、变相体罚……

其实，这与教师队伍管理不严有重要关系。

据了解，相对于初高中教师的应聘标准，幼师招聘的门槛比较低，幼儿园的管理也不严格。

幼师是一个充满爱心的职业，需要老师用爱呵护每一个孩子。然而很多幼儿园在招聘的时候，只要一张幼儿师范学校毕业证即可。有些甚至满足初、高中以上学历，便可报考幼师资格证。

但是对幼师的思想道德审查，几乎都是睁一只眼闭一只眼，这也就是为什么幼师的队伍良莠不齐了。

幼儿园的孩子年龄较小，还不具备独立生活的能力。所以，幼师首先要做的就是照顾孩子的吃、喝、拉、撒、睡，保育和教育缺一不可。

同时，幼儿园时期也是性格和行为习惯养成的重要阶段。我们希望所有的幼师在入职之前，都能先通过思想道德审查，至少对得起自己的职业道德，对得起自己的良心。

在此，我们也再次呼吁有关部门好好整顿一下幼师这个行业，特别是私立的幼儿园。希望在提高幼师门槛的同时，也请加大惩罚力度，并提高福利待遇。

孩子是社会的未来和希望，更是一个家庭的核心。教育孩子需要耐心，而不是暴力。

作为家长，我们多希望自己的孩子在幼儿园遇到的都是天使，而不是恶魔！

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