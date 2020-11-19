家有小公举，千万不要用这个盆洗屁屁，容易感染！

护理宝宝这门学问中，清洗小pp可是一堂必修课，需要家长多做功课。如果你家宝贝是个小公举，那么更是要上心！

这是因为女宝宝私处的生理结构和男宝宝有很大差别，可不能大意哦~育姐最近就听说，居然还有人给女宝宝用塑料盆洗小pp，天呐，这很容易感染的好嘛！

具体我们接着往下看：

× 塑料盆真不适合女宝宝

塑料盆轻便又容易清洗，存放也方便，因此很多父母喜欢用它给宝宝清洗。但他们可能不知道，太热的水会和塑胶发生化学反应，甚至会释放出一些对人体有害的物质。

而且，塑料盆容易滋生细菌，繁殖较快，如果给女宝宝使用的话，就很容易被细菌感染。这里建议大家还是用搪瓷盆或不锈钢盆为好。

另外，在给宝宝洗澡前，建议先将毛巾用开水烫洗15分钟，杀死残留在毛巾上的细菌。平常要经常晾晒毛巾，要知道在阳光充足的情况下，毛巾暴晒3分钟就可以杀菌。日常生活中，还要将毛巾放在通风阴凉的地方保存。

此外，还有以下几点需要家长朋友们特别注意：

× 不要用自来水给宝宝洗屁屁

有的妈妈偷懒图省事，常常用自来水给宝宝洗屁屁。其实，自来水不仅含有大量细菌外，还含有很多氯。直接用自来水给宝宝清洗，很容易让孩子感染病菌。

还有的妈妈觉得开水太烫，就兑一点自来水，其实这样做也是不科学的。宝宝抵抗力较差，自来水中本身是被污染的，这就很容易让宝宝患上外阴炎。育姐建议大家提前打上一盆热开水，待冷却后储存起来，这样等到需要的时候就可以直接用了。

也可以将0.9%的生理盐水和凉开水混合给宝宝清洗外阴，具有一定的杀菌效果。

× 洗屁屁不要太频繁

有的妈妈每次给宝宝换纸尿裤时，都会给她洗一次小屁屁，认为经常洗屁屁更卫生。注意了，宝宝的小屁屁可不是地板，完全没必要一天洗好几次！地板耐磨，多洗几次没关系，但宝宝的小屁屁很娇嫩，不能经常洗。

对女宝宝而言，经常清洗外阴并不是一件好事。女宝宝的阴道分泌物就像是一道天然屏障，可以有效保护娇嫩的阴道皮肤黏膜。和成年女性一样，女宝宝的阴道也具有自净能力，可以有效抑制很多致病菌的滋生。

如果经常给宝宝洗小屁屁，就很容易使阴道失去保护屏障，更容易发生感染。建议每天最多只能洗两次。

× 不要给小屁屁涂爽身粉



现在宝宝们用的都是纸尿裤，有的妈妈担心宝宝的小屁屁会被尿液捂坏了，于是会在宝宝私处上涂抹爽身粉。其实，这种做法也很不科学，特别是对女宝宝的私处来说，会带来很大的危害。如果爽身粉通过阴道口进入到深处，就会引发各种疾病和不适。

另外，爽身粉如果和汗液、没擦干净的尿液混在一起，集聚在宝宝皮肤有皱褶的部位，就会浸泡宝宝娇嫩的皮肤，导致皮肤溃烂。

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