孕期要吃哪些维生素？这篇都说全了

你一定听说过，孕期需要多补充维生素，那么具体需要补充哪些，补充多少，有没有副作用？本文将给出答案。

1.什么是孕期维生素

孕期维生素是为孕妇提供健康孕期所需的维生素和矿物质的补充剂。医生可能会建议在备孕就开始就服用孕期维生素。健康饮食很重要，但服用产前维生素弥补饮食的不均衡也是必要的。

2.孕期维生素包括哪些

孕期维生素有助于补充你孕期所需营养。

孕期维生素通常包含：400微克的叶酸、400国际单位的维生素D、200到300毫克的钙、70毫克的维生素C、3毫克的维生素B1、2毫克的维生素B2、20毫克的维生素B3、6微克的维生素B12、10毫克的维生素E、15毫克的锌、17毫克的铁、150微克的碘。

有些情况下，医生会开给你特制的孕期维生素处方药。

3.谈一谈叶酸、钙、碘和铁

（1）叶酸

只要你有可能怀孕，就需要服用叶酸。它可以预防婴儿大脑和脊髓的先天缺陷。神经缺陷在怀孕早期甚至是女性发现自己怀孕前就出现了，而半数的怀孕都是意外怀孕。这就是为什么医生建议任何可能怀孕的妇女每天服用400微克叶酸，从怀孕前12周开始，一直持续下去。

如果你已经发现胎儿有神经缺陷了，你应该咨询医生。研究表明，如果胎儿有这方面缺陷，在怀孕头一个月或头三个月服用大剂量叶酸（高达4000微克）可能会有所帮助。但你还是需要咨询医生再进行服用。

含有丰富叶酸的食物包括：绿叶蔬菜、坚果、豆类、柑橘类水果。

即使你可以从食物中获取叶酸，但仍需要服用叶酸补充剂。

（2）钙

钙对孕妇也很重要。它可以补充婴儿在生长过程中从孕妇体内吸取的钙元素。

（3）碘

碘对妇女怀孕期间甲状腺功能的健康至关重要。缺碘会导致流产、死产、发育不良、严重的精神问题、听力问题。

（4）铁

铁有助于身体制造更多的红细胞，将氧气输送到婴儿发育所需的地方。

4.其他营养物质

还有其他营养物质也可以改善你怀孕的健康状况。医生可以帮助你决定是否需要服用补充剂，包括：

（1）欧米珈-3脂肪酸

这种脂肪包含DHA（二十二碳六烯酸）和EPA（二十碳五烯酸），只能通过食物摄入，如富含脂肪的鱼类和坚果。研究表明，欧米珈-3脂肪酸可以降低早产的风险，也可以降低出生体重过轻的风险。如果你不怎么吃富含欧米珈-3脂肪酸的食物，问问你的健康医生是否有适合你的补品。

（2）胆碱

尽管身体可以自己生成一些胆碱，但大部分胆碱来自于食物，包括牛肉，猪肉，鸡肉，鱼和鸡蛋。很多孕妇没有获得足够的胆碱，而这正是婴儿大脑健康成长所需要的。

5.什么时候开始服用孕期维生素

最佳时间是在怀孕之前。叶酸尤其重要。怀孕前至少一个月你就应该开始服用叶酸补充剂。有的医生建议所有有怀孕可能的女性都要服用产前维生素，即使她们不打算怀孕。

6.孕期维生素的副作用

有的孕期维生素会让已经恶心的孕妇感到更恶心。如果这种情况发生在你身上，和医生沟通，医生可能会换一种维生素给你，不必吞咽，比如可咀嚼的或液体的。

孕期维生素中的铁可能会让你便秘。如果你出现便秘，你可以多吃高纤维饮食、多喝水、安全地运动、在医生的指导下用药。

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