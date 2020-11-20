备孕任务清单，对照着做准成功

你可能还没有怀孕，但提前准备，调理身体以进入最佳怀孕状态总没错。下面这份备孕任务清单，你一定用得着：

1.提前和医生沟通

怀孕之后确实要做很多检查，但孕前身体检查也很重要，哪怕你从前已经怀孕过。任何可能会影响受孕或者孕期健康的危险因素都应该受到控制。

如果你或你的伴侣有患有囊性纤维化或镰状细胞病的家族史，你可能还需要找一个基因顾问或做孕前筛查测试。

2.检查牙齿

良好的口腔健康和健康的怀孕是有很大关系的。注意，牙龈疾病与早产和低出生体重有关，所以现在是时候去看牙医解决口腔问题了。

3.戒烟戒酒

你或许已经知道怀孕期间不能抽烟喝酒，这两样会影响胎儿发育，甚至会在他们出生后逐渐长大的过程中引发其他疾病。

但你知道吗？在备孕期，抽烟喝酒也会影响受孕，增加流产的几率。所以，一定要尽早戒烟戒酒。

4.减少咖啡因的摄入

每天喝超过两杯咖啡或五罐苏打水（约250毫克咖啡因）就会让你更难怀孕，并增加流产的几率。

5.保证健康饮食

没有比备孕期间更适合戒掉垃圾食品了。你需要每天吃足够的水果、蔬菜、全谷物和瘦肉蛋白。怀孕前健康的饮食可以降低患妊娠糖尿病的几率。

6.太胖就需要减肥

体重过胖会增加怀孕期间出现糖尿病和高血压等问题的几率，即子痫前期。怀孕期间最好不要减肥，所以最好在怀孕前就减下来。

7.接种疫苗

怀孕期间生病更为痛苦，还可能会伤害孩子。咨询医生你现在需要和以后需要接种的疫苗。医生可能会建议在怀孕期间注射一些疫苗，比如百日咳疫苗，这样宝宝也能从中受益。

8.确认常用药是否能服用

及时告知医生你正在服用的所有药物，处方药，非处方药，甚至维生素和中药。因为有些药可能会影响到你的宝宝。

现在也是时候开始服用产前维生素或叶酸补充剂以降低出生缺陷的风险。

9.谨慎食用海鲜

怀孕期间不能吃汞含量高的鱼，因为身体需要一年的时间才能从血液中清除出这种元素。你可以一周吃两次鱼，但是不要吃那些汞含量高的鱼，比如旗鱼、方头鱼、鲭鱼和鲨鱼。

10.锻炼身体

锻炼不仅能帮你达到健康的体重，还能帮你在临产时保持体形。怀孕之后最好选择专门针对准妈妈的产前课程。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)