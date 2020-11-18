两岁娃和骷髅架形影不离，网友：这个爱好有点吓人

孩子都有自己喜爱的玩具，比如男孩子通常喜欢蜘蛛侠、蝙蝠侠、超人等超级英雄，女孩子喜欢芭比娃娃、毛绒玩具等。但有一些孩子喜爱的玩具就比较另类。据英国《每日邮报》报道，美国一名2岁男孩非常喜欢骷髅架，不管走到哪里都要随身携带，已经和骷髅架成了亲密无间的好朋友。

男童喜欢骷髅架，形影不离

据了解，这名儿童名叫西奥（Theo），今年只有2岁，来自美国犹他州盐湖城。他总是喜欢和一个5英尺（大约1.42米）高的万圣节骷髅架玩，并与骷髅架建立了深厚的友谊，不管去哪都要带上他的“好朋友”。

在妈妈向媒体展示的照片中，西奥不管做什么，身边总有一个巨大的骷髅架陪在身边。西奥对此并不害怕，不仅和骷髅玩具一起坐在沙发上看书，坐在床上看电视，还一起在沙滩上玩沙子，一起坐儿童车逛超市，甚至他会给骷髅架喂东西“吃”。 西奥与骷髅架的感情非常好，已经是亲密无间的好朋友。

妈妈分享儿子照片，网友感到五味杂陈

据妈妈透露，儿子西奥和骷髅架“相识”于今年9月15日。当天，她发现家中地下室进水了，便开始将里面存放的物品搬上楼。当她搬箱子上楼时，她听到儿子的喊叫声:“妈妈，妈妈，快来帮帮我！”

她下楼查看情况时，发现西奥正想要将箱子里的万圣节骷髅架拉到楼梯上。接着，她出手帮忙，把巨大的骷髅架搬上了楼。从那天起，西奥就和骷髅架成了好朋友，无论去哪里都要带上它。

妈妈看到儿子西奥非常喜欢骷髅玩具，于是拍下了他与骷髅在一起生活玩耍的场景，并分享到网上。网友们对此也是五味杂陈，有人认为，小家伙的爱好很独特，但没什么可大惊小怪的，但是也有网友担心，这个有点可怕的爱好会让西奥交不到朋友。

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