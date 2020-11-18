出门在外，这些街头美食，孩子再馋也不能吃！

带孩子出门玩，免不了要吃吃喝喝，小孩子更是禁不住各种美食诱惑。

但是那些大人爱吃的美味，大部分都不适合小孩子吃，我们一起来看看都有哪些：

这些街头美食，不要给孩子吃

带宝宝外出时，这些街头美食不能吃：

1.含盐量过高的食物：蜜饯、薯片、海苔、果干

宝宝的口味要从小培养，如果宝宝小时候经常吃重口味食物，长大后就会很难接受清淡口味的天然食物，有可能会出现偏食挑食的问题，不利于正常发育。

因此，大家在挑选零食时，要注意查看零食含盐量多少。注意，像果干蜜饯这类食物吃起来甜甜的，其实含盐量并不低。比如说 ，一包120g的话梅可能含有9.5g的盐。宝宝吃一包话梅，就相当于吃三四天的盐了。

中国居民膳食指南指出，不满一岁的宝宝饮食中不要额外加盐，2-3岁宝宝每天摄入的盐不要大于2g，4-5岁宝宝每天盐的摄入量不要大于3g。

2.脂肪含量过高的食物：炸鸡、烤肉串、烤肠

炸鸡尽管很好吃，但那层又香又脆的外皮的含有的脂肪可不少。而且炸鸡、烤肉串、烤肠等食物常常使用高温烹调，在油炸或烤制过程中会生成反式脂肪酸、3.4-苯并芘等对身体有害的物质。

并不是说，不能给宝宝吃肉，只不过是建议选择蒸或煮的方式烹饪，这样有利于宝宝的身体健康。

3.含糖量过高的食物：糖葫芦、爆米花、棉花糖

宝宝天性爱吃甜，几乎没有任何一个宝宝可以禁得住甜食的诱惑。但是，宝宝吃过多的甜食，很容易蛀牙（龋齿）。如果蛀牙情况很严重，还会引发根尖周炎或牙髓炎，出现剧烈疼痛。

尤其是换牙期的宝宝，牙龈和牙齿之间有很大空隙，如果吃甜食过多又不注意刷牙，很容易会发炎，妨碍新牙的正常发育。

另外，甜食通常含有大量能量，吃得太多还会让宝宝变胖，增加患心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的风险。

中国居民膳食指南建议，糖的每天摄入量最好不要超过总热量的5%，那些甜甜的零食还是别给孩子吃吧~

出门在外，孩子饿了怎么办？



带宝宝出门，家长准备食物时，应遵循营养、方便、卫生这三个原则。

首先，大家要把食物的营养性放在首位。在成长过程中，宝宝有可能出现“隐性饥饿”的情况，也就是矿物质缺乏和维生素缺乏。

为了防止宝宝发生“隐性饥饿”，在日常饮食中要注意主食、蔬菜水果、肉蛋豆奶的合理搭配。出门在外，要给宝宝带一些营养价值高的食物，比如牛奶就很不错，可以随时给宝宝补充能量。

其次，还要方便。大家可以给宝宝准备一些草莓、葡萄、香蕉、蓝莓等不用切就可以直接吃的水果，还可以准备一些诸如溶豆、无糖低脂的饼干给宝宝吃，这些食物还可搭配牛奶一起吃。

最后，食物要干净卫生。如果无法确定路边小摊的食物是否干净卫生，就不要给孩子吃。

总而言之，水果、溶豆、牛奶、饼干等食物都是不错的选择，宝宝感到饿时就用这些健康食物给他垫垫饥，要比路边摊的小零食健康得多！

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