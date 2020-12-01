冬季一个礼拜给娃洗几次澡？这些常识，很多宝妈不知道

话说，前两天妈妈群里就“冬天多久给宝宝洗一次澡合适”展开了大讨论，有的宝妈认为还是得天天洗，干净卫生还能保持皮肤健康，不容易生病；有的宝妈认为，冬季洗得太频繁很容易感冒，因此应该改成十天半个月洗一次。

究竟谁说的有道理呢？我们来看看专家怎么说：

• 新生儿

新生儿皮肤娇嫩，很容易发生奶癣、湿疹等皮肤问题，需要父母的细心呵护。

1.洗澡次数：每天或隔天洗1次

与成人相比，新生宝宝的皮肤薄，皮脂分泌又比较旺盛。如果新生儿长时间没有洗澡，皮肤表面会堆积大量油脂，很容易患上尿布疹、脂溢性皮炎、马拉色菌毛囊炎等皮肤病，因此建议每天或隔天用清水给宝宝洗澡。

2.洗澡水温：38-39℃

室温建议保持在26-28℃为宜，水温控制在38-39℃。建议用温度计测量，用手直接试水温容易出现水温过高的情况。

3.婴儿沐浴露：1个星期用1次

如果孩子没有明显的胎脂残留或奶癣，一个星期用1次婴儿沐浴露即可。如果宝宝脸上的油脂分泌较多，或者有明显严重的持续存在的头皮奶癣等（也就是新生儿坐疮），可以在医生的指导下每个星期用酮康唑洗液清洗局部1-2次，然后将残留药物洗干净。

注意，不要将乳痂洗得太干净，否则反而会伤害孩子的健康。如果宝宝头上有非常厚的痂壳，妨碍了头发的正常生长，平常洗头时又无法洗掉，可以试试在头皮上涂抹婴儿油3-5分钟，然后洗澡时用软刷轻轻去除。

4.洗澡时间：3-5分钟

宝宝吃奶后马上洗澡，很可能会吐奶，建议在喂奶前半小时给他洗澡。

大家在给新生宝宝洗澡时，建议先将他托在自己的右臂上，再慢慢放入水盆里，让水没过宝宝大半个身体。接着用柔软的小毛巾或纱布巾按照顺序给宝宝清洗头皮、脸部、脖子、躯干、腋窝、双手、双脚和外阴。

请注意，洗澡时间要控制在3-5分钟为宜。如果宝宝脐带没有脱落，要注意避开肚脐部位。

5.洗澡后护理

新生宝宝的皮肤屏障功能较差，洗完澡后，大家要记得给他涂抹润肤霜。但不建议用按摩油，因为保湿效果不佳。

• 婴幼儿

到了婴幼儿期，宝宝皮肤的屏障功能还没有发育完善，需要经过一年左右才能和成人的皮肤差不多厚，因此在给他们洗澡时也要多留心：

1.洗澡次数：隔天1次或1周2次

出生后3周-3个月，脂溢性皮炎进入高发期。因此，宝宝3个月前，大家要根据皮肤的出油情况决定要不要每天给他洗澡。宝宝3个月后，就可以适当减少冬天的洗澡次数。

通常而言，宝宝冬天隔一天洗一次或者一周洗两次。给宝宝洗完澡，要记得及时将他身上的水分擦干，并涂抹润肤保湿霜。

2.洗澡温度

给婴儿期的宝宝洗澡，浴室温度保持在24-28℃，洗澡水的水温保持在37-38℃即可。

3.婴儿沐浴露

给宝宝洗澡，每星期用一两次婴儿沐浴产品就可以了，无需频繁使用。

4.洗澡时间：5-8分钟

根据宝宝的体重和发育情况，大家可以让宝宝坐着或半躺着洗澡。如果宝宝还不具备独坐能力，就让他半躺着洗澡。洗澡时间控制在5-8分钟为宜。

5.私处清洁

给男宝宝清洗外阴，要将他的阴茎提起来，把阴囊下方清洗赶紧。给女宝宝清洗私处时，要注意把大阴唇内侧过多的分泌物洗干净。

• 特殊宝宝

如果宝宝患有红屁股或湿疹，洗澡就更有讲究了~

1.红pp

宝宝有红屁股，大家要注意保持臀部的清洁，大小便后要及时用水清洗干净。清洗过后，要立即涂抹保湿霜，并且每天涂抹一两次氧化锌软膏或者含有氧化锌的护臀霜，加强宝宝的臀部护理。

如果女宝宝外阴有很多分泌物，大家给她洗澡时一定要清洁到位，防止真菌或细菌在臀部皮肤上繁殖，让红屁股更加严重。

2.湿疹

宝宝身上有湿疹，主要原因是皮肤保湿工作没有做到位。

如果宝宝的主要症状是皮肤干燥有红斑，但没有流水结痂，那么洗澡次数不要过多，每个星期洗两次即可。

同时，要做好宝宝皮肤的保湿工作。根据宝宝的皮肤状态和保湿产品功效，每隔三四个小时给宝宝涂抹一次。秋冬时节天气干燥，建议大家使用质地较稠厚的产品（夏天用乳液，冬天则可以用乳霜或乳膏）。

如果宝宝患湿疹的地方有流水、结痂，最好每天用清水洗一次澡，这样可以及时清除真菌和细菌，对湿疹的康复很有帮助。如果情况必要，可在医生指导下给宝宝涂抹外用药物。

给宝宝洗澡时，最好使用盆浴，不要使用肥皂等碱性沐浴产品，也不要用过热的洗澡水，以免让湿疹变得更严重。另外，洗澡时间要控制在10分钟以内，洗澡后要及时擦干水分，趁着皮肤还很湿润的时候涂抹保湿霜，充分按摩后让皮肤吸收。

给宝宝洗澡看起来一件小事，但有很多细节要注意。除了温度、频率、洗澡时间等有讲究，还有一点要特别注意，千万不要让宝宝一个人待在浴室内，以免发生意外！

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