鸡肋的婴儿用品别丢掉！可以这样二次利用

为人父母后，人都会比较紧张，一看到网上各种安利，就买下各种婴儿用品。

但在现实生活中，有些婴儿用品根本就从头到尾没用过，非常鸡肋，分分钟就想丢掉。

别急，今天就给大家分享鸡肋婴儿用品该如何二次利用，赶紧来收藏吧~

防抓手套

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宝宝小手经常会乱抓，稍不留神就会被自己抓伤。只要让宝宝带上防抓手套，颜值稳了~

缺点：

1.效果不如经常剪指甲

给宝宝戴防抓手套的目的，是为了防止宝宝用手抓伤脸部。其实，防止宝宝抓伤脸的最好办法就是勤剪指甲。一般而言，建议给宝宝每个星期剪一次指甲。

2.妨碍宝宝手部正常发育

很多妈妈认为，防抓手套的确很有用，宝宝戴上后受伤的情况少了很多。但儿科医生表示，最好不要给宝宝戴防抓手套，以免影响宝宝手部抓握能力的锻炼。

如何二次利用：

尽管防抓手套的实用性不高，但毕竟也是手套中的一种，大家完全可以把防抓手套当成防寒手套来用。冬天天气寒冷，给宝宝带上防抓手套来防寒保暖还是很不错的。请注意，手套的主要作用是防寒保暖，不要让宝宝长时间佩戴，以免影响手部的正常发育。

另外需要提醒大家注意的是，要给宝宝准备一双专用手套，不要随意给宝宝戴别人的手套，以免感染疾病。

尿布兜

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安全无刺激。布尿布是用棉布制成的，安全性好，不会对宝宝皮肤产生刺激，能够保护宝宝娇嫩的皮肤。

经济实惠。布尿布清洗方便，能够反复使用。

透气性好。棉布材质的布尿布具有经济、耐用、透气、环保等优点，可以让宝宝皮肤保持干爽，有助于宝宝皮肤呼吸顺畅，防止发生尿布疹。

有利于习惯培养。给宝宝用布尿布，父母自然就会定时给宝宝把尿，有利于宝宝养成良好的排尿习惯。

缺点：

1.容易患尿布疹

与普通尿不湿相比，尿布兜会将宝宝小屁屁包裹得更紧了。夏天天气炎热，宝宝容易出汗，尽管穿尿布兜很方便，但很容易发生尿布疹！

2.实用性不佳

经常会弄湿裤子，清洗起来十分麻烦，宝宝最好还是用纸尿裤。

如何二次利用：

相比而言，尿布兜比纸尿裤更大更紧，大家可以将尿布兜清洗干净，然后将里面的东西取出，做成一条小短裤给宝宝穿。

婴儿便盆

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婴儿便盆能够帮助宝宝学会如何独立如厕。培养宝宝自理能力，应从出生后第一年就开始进行，独立上厕所就是其中一项重要内容。为了让宝宝尽早学会独立上厕所，一定要给他买一个专用便盆哦~

缺点：

有的宝宝总是闹着要坐在大人的马桶上，这是因为宝宝有一种模仿心理，大人怎么做，我也要怎么做。还有的婴儿便盆带有音乐播放功能，这反而会让孩子分神，宝宝坐在上面常常拉不出来，而且会让有的宝宝宝宝喜欢坐在上面一边听音乐一边玩耍。

如何二次利用：

如果婴儿便盆是新的，大家不妨把他当成宝宝的玩具收纳箱。宝宝有很多小玩具，收拾起来很麻烦，收拾起来后又会忘记放在哪里了。把这些小玩具放在崭新的婴儿便盆里，也是一种很不错的收纳方法。

这里要提醒大家，训练宝宝如厕时，如果坚持使用婴儿便盆，请不要让他长时间蹲在便盆上，也不要让他养成一边蹲便盆一边吃饭、看书、看电视的坏习惯。

宝宝长时间蹲便盆，除了会影响正常排便外，还会增加患痔疮的风险。宝宝蹲在便盆上看电视，会使粪便对肛门和肠道刺激减弱，影响肠道的蠕动速度，降低肠道对粪便的推动力。宝宝长时间蹲便盆，很有可能会引发便秘。

定型枕

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新生宝宝颈部平直，睡在枕头上反而会产生压迫，定型枕则会有一个适合宝宝头型的凹坑，宝宝睡在上面可以形成一个漂亮的头型。

缺点：

有的妈妈从小给宝宝使用定型枕，随着宝宝头部慢慢长大，脑后会出现一个定型枕的形状，给头发的正常生长带来不利影响。定型枕将宝宝头部固定住，只能让宝宝保持一种睡姿，影响宝宝的睡眠质量

如何二次利用：

定型枕完全可以放在汽车里给宝宝当儿童头枕。父母开车带宝宝外出，通常会让宝宝坐在安全座椅上。但我们都知道，汽车行驶时常常会上下颠簸，转弯时，宝宝的脖子一会偏向左边一会偏向右边，会给宝宝带来不适，而定型枕正好可以解决这个问题，可以让父母安心驾驶。

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