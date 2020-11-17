非洲少年雨中跳芭蕾，获奖学金去美国深造

据英国《每日邮报》报道，近日，非洲尼日利亚一名少年光脚在雨中泥地里跳芭蕾舞的视频在网上爆红。跳舞的少年因此一夜成名，受到很多名人的关注。美国著名芭蕾舞团更因此决定给这名天才少年全额奖学金，供他上相关舞校的网课，并让其明年去美国纽约深造学习。

少年雨中跳芭蕾走红，引众多名人关注

据了解，这名少年的名字是安东尼·梅索马·马杜，今年只有11岁，来自尼日利亚拉各斯市。今年7月，安东尼在雨中光脚跳专业芭蕾舞动作的视频在网上流传，吸引了上百万网友。同时，他的精彩表现也引起了著名演员辛西娅·埃里沃和维奥拉·戴维斯的关注。

对于一名芭蕾舞演员而言，哪怕是在一个良好的环境中穿着合适的芭蕾舞鞋，也不一定能完成单脚尖站立回旋这样的高难度动作。但安东尼不管在何时何地，都可以做出单脚尖回旋舞姿，以及跳跃和阿拉贝斯克的芭蕾舞招牌动作。安东尼表示，芭蕾是他的生命，只要跳起芭蕾，他就感觉自己在世界之巅。

获奖学金赴美深造，同时给老师带来福利

纽约市美国芭蕾舞团杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯舞蹈学校的艺术总监辛西娅·哈维，在一个英国朋友的推荐下，看到了安东尼跳舞的视频。她看完视频后，当即决定要找到安东尼。不到一天时间，她就和安东尼的老师取得了联系。

几天后，哈维就搞定了为安东尼提供奖学金的相关事宜，安东尼将通过网络视频的形式接受美国芭蕾舞团训练课，明年将飞往美国纽约，享受全额奖学金去舞蹈学校深造学习。

安东尼得知消息后十分高兴，他接受媒体采访时表示：“我要坐飞机了，这是我梦寐以求的事，是芭蕾成就了我。”安东尼的妈妈也非常开心，她表示，她和老公曾希望安东尼以后能当一名牧师，但没想到孩子十分喜欢跳芭蕾。她建议其他父母，一定要支持孩子的爱好。

安东尼光脚在雨中跳舞的视频在网上走红后，同样给他的老师丹尼尔和其创办的舞蹈学校带来了发展机遇：丹尼尔将参加国家培训课程，他创办的舞蹈学校也将获得捐助。

据悉，丹尼尔于2017年创办舞蹈学校，免费给爱好舞蹈的孩子上课。但学校的硬件条件还无法达到舞蹈学校的基本要求，目前这所学校只有12名学生学习舞蹈。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)