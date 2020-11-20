烧饼+米糊，你的完美早餐请查收~

天气一天天变冷！早上起床困难症又发作了，今天分享一道快手又营养丰富的红薯虎坚果米糊，简直太好喝啦，浓浓的坚果香味，加了红瓤地瓜和少许糯米，完美！

虎坚果又叫油莎豆，被称为“上帝的食物”，原产于非洲及地中海沿岸～以后可以经常喝咯～还有一口咬下去酥掉渣的烧饼饼酥馅浓郁～分分钟就能搞定的美味早餐～简直不要太赞咯~

食材：

芝士蓝莓烧饼，蒜香鸡烧饼，麻辣牛肉烧饼，黑芝麻少许，蛋黄2个，红薯250克，糯米60克，虎坚果20克。

做法：

1.首先备齐所有的食材，把红薯去皮切块，糯米和虎坚果浸泡半小时后，洗净放入破壁机里，加入不超过水位线的清水，启动营养米糊模式，打成米糊倒入杯中即可～

2.从冰柜里取出又卷烧饼，放入铺有油纸的烤盘里，蛋黄打散，烧饼的表面刷上一层蛋黄液，再撒上适量黑芝麻～

3.烤箱提前230度预热，上下管230度烤制15分钟即可～

今天早上吃的这道烧饼，它有8种口味，是半成品加工的，适合各种口味的集美们，嘻嘻超多馅料~

层层起酥，咬上一口酥到掉渣渣。大块肉馅超过瘾，简单快手又超级方便～！想吃的时候拿出来随便一烤就OK搭配上营养米糊真的是完美早餐哟～～～

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