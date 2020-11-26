宝宝取暖工具大盘点，哪些是交了智商税？

天越来越冷了，相信大家已经开始把各种取暖工具用起来了~那么对于年幼的孩子来说，用什么取暖设备比较好呢？

今天我们就来一一盘点生活中宝宝常用的取暖工具，看看哪些是交了智商税：

1.羽绒被：×

相较于其他的的被褥，羽绒被又轻又舒服，而且保暖性也非常棒，所以即便是价格比较贵，妈妈们也愿意花重金给宝宝来一条。但是要注意，羽绒被是荨麻疹的一种致敏源，宝宝本身就容易过敏，盖这种被子很可能诱发红斑、荨麻疹团块、哮喘等问题。另外羽绒被还可能有绒毛飞出，这很容易被宝宝吸入体内，影响健康。羽绒服也是一个道理。

2.电热毯：×

宝宝的体液量较多，而宝宝正处于与生长发育的高峰期，每天需要补充的能量比成人还要多。平衡方面，肾脏发挥着重要作用。

给宝宝用电热毯时，如果没有控制好温度，高温会使宝宝在呼吸或出汗的过程中流失大量水分。而宝宝的肾脏功能还没有发育完善，调节功能相对较差，很容易脱水。由于体内水分大量流失，会使宝宝呼吸道粘膜变得干燥起来，抵抗病原体的能力下降，很容易引发疾病。而且，过高的温度会使宝宝大量出汗，汗液长时间停留在宝宝身上，很容易受凉感冒。

另外，市场上出售的电热毯质量参差不齐，如果电热毯质量不过关，宝宝尿床的话还很容易造成短路，导致意外发生。因此不建议给宝宝用电热毯。

3.暖手宝：×

暖手宝充电后就可以取暖了，但并不是所有人都可以使用。之前就有新闻报道称，有的孕妇用暖手宝发生了流产，有的宝宝用暖手宝还被烫伤了。所以，这里建议大家不要给孕妇和婴儿使用。

要知道，宝宝的皮肤娇嫩，而暖手宝的温度有可能高达50-60℃，再加上这种设备外层大多是布料，用的时间过长很容易烫伤宝宝。因此，宝宝并不适合用暖手宝。

4.空调、地暖：√

很多家庭在冬季会开启地暖或是暖气，不仅供暖均匀，安全性也非常高！

不过，也要注意的是，长时间用空调，宝宝容易患上空调病，所以要注意通风。

另外，不要让宝宝经常出入空调房，室内外环境一冷一热，很容易感冒生病。

温度建议调至20℃左右，空调要注意清洁，屋内还要摆放一些盆栽和水。

5.暖风机、电暖器、热风扇：√

这三种电器都是通电将暖风送入室内给人们取暖。有的妈妈认为，用这三种电器会使室内变得干燥，导致宝宝容易出现咽喉干痛等不适。

但其实，宝宝可以使用这三种电器取暖，只不过使用时千万不要对着宝宝直吹，建议放远一点，背着宝宝吹。如果室内空气过于干燥，可以在房间里放一盆水提高湿度。

6.暖水袋：×

热水袋相信大家都不陌生，但是现在市面上的热水袋质量有好有坏，宝宝睡着时如果压破暖水袋，就容易被烫伤。因此还是不用为好。

如果大家想要使用暖水袋取暖，建议睡觉前将暖水袋放入被窝，等等宝宝睡觉进被窝时再取出来。

7.烤火：×

在农村，还有一个取暖方法，就是烤火。用木材或木材烧成的碳取暖。如果直接用柴火烤火，那么火势会比较大，杀伤力也大；如果用碳烤火，火势虽然不大，但是宝贝们烤这种火，容易让宝贝们口干舌燥。因此，最好不要让宝贝烤火哦。

8.穿衣服：√

穿衣服自然是最经济实惠的保暖方法了，不过要切记，千万不要里三层外三层把孩子裹成一个球，穿衣太多孩子可能会被捂得一身汗，这样冷风一吹反倒可能感冒发烧。

9.浴霸：×

刚刚出生的宝宝视网膜还没有开始发育，非常脆弱。有些家长喜欢抱着宝宝开着浴霸洗澡，这时候强光很容易对其视网膜造成伤害，影响孩子以后视力发展。建议洗澡前的十几分钟可以把浴霸开开，等到温度适合的时候再关起来，并把宝宝抱进去洗澡。洗澡之后要及时给宝宝擦干身体，穿好衣服，避免着凉。

10.暖宝宝：×

暖宝宝最高温度是在60℃，释放时间一般在10h以上，如果给宝宝贴上它，那么对宝宝皮肤可能会造成很大伤害。冬季，人的反应能力迟钝，宝宝对温度也不敏感，如果长时间接触暖宝宝，可能会烫伤宝宝皮肤及软组织。一旦皮肤出现红斑、水疱或是肌肤发黑的情况，治疗起来就可能有所棘手。所以，建议家长不要给宝宝使用暖宝宝，如果非要使用，最好还是隔着衣服贴上。

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