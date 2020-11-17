少带宝宝去这里散步，小心铅中毒！

相信很多家长每天都会带宝宝出门散散步，但这里要提醒大家，带娃出门玩一定要保证环境健康绿色。如果散步的地点总是会让宝宝在不经意间吸入大量污浊的空气，那么就很容易引起铅中毒！

Δ 不要去路边散步，环境太差！

不少父母认为，只要让宝宝到室外活动，和大自然多接触，晒晒太阳，就是有好处的。但这些父母忽视了环境问题，你带孩子去路边散步，呼吸到的空气对孩子身心真的好嘛？

有关资料表明，离地面1米以上的区域有大量汽车尾气，而汽车尾气中含铅量较高，如果人体吸入过量铅气或铅尘，又没有能及时排出体外，就会铅中毒！

当家长推着婴儿车或者牵着孩子在路边散步时，宝宝所处的高度正好是“地面1米以上的区域”，孩子也就成了污浊空气的“吸尘器”。因此，带孩子散步千万不要去路边！

小提醒：宝宝新陈代谢较快，对氧气有很大的需求，对外界气体的吸收能力较强，但是排泄能力比较弱。相比而言，宝宝对铅的吸收率是成人的5倍，而排铅能力只有大人的十七分之一。所以，宝宝吸入铅后就很难排出，也就容易引发铅中毒。而汽车尾气中就含有很多的铅，一定要带宝宝远离！

Δ 带宝宝散步，去哪最合适？

既然路边环境差，不适合带宝宝散步，那么，到底去哪比较合适呢？

1.空旷的广场和平地

人流量大的地方不宜去，不仅是因为防疫，这种地方还会让宝宝产生压抑感。空旷的广场或平地空气流行性好，视野开阔，还可以看到很多新鲜事物，心情会变得愉悦起来。

2.安静的林荫小道

带宝宝外出散步，安静的林荫小道或绿化环境较好的公园都是不错的选择。如果情况允许的话，森林公园就很好，可以真正接触到大自然，让孩子享受到“森林浴”。大人小孩都能放松精神，呼吸新鲜空气，这对身心健康都很有利。

3.适宜的天气

还要注意时间段和天气情况哦~带娃外出散步，要避开人员密集的高峰期。通常来说，市区的上午7时-10时人流量较大，而下午16时-19时空气污染指数较高，带娃散步不宜选择这两个时间段。

另外，如果天气情况不佳，比如遭遇大风天或雷雨天，就不要带宝宝外出散步。

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