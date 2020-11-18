孩子食欲不振？来份茄汁冬瓜豆腐丸子，打开ta的胃口！
发布于2020-11-18 10:28:25 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
冬瓜、豆腐都很清淡，热量也低，加点虾皮一起捏个丸子，清鲜得很，番茄炒个酱汁，添个味，很开胃～如果是大人吃，喜欢重口味的话，可以在馅料中加入黑胡椒、辣椒粉或孜然粉之类调味。
食材：
主料：豆腐1块，番茄1个，小冬瓜200g，鸡蛋1个。
配料：小葱1棵。
调料：蚝油1勺，干虾皮5g，盐适量，面粉适量，水淀粉少许。
做法：
1.小冬瓜洗净去皮，擦丝；
2.冬瓜丝中加入适量盐，腌渍15分钟；
3.等待的过程中，将豆腐捏碎，加入少许虾皮；
4.打入一个鸡蛋，放入1勺蚝油；
5.顺着一个方向拌匀；
6.渍好的冬瓜丝挤去水份（腌渍的水别倒，留着备用），放入豆腐中；
7.再加入少量面粉，顺着一个方向拌匀；
8.捏成乒乓球大小的丸子，放在升降火锅的架子上；
9.锅中加适量水，放入架子；
10.盖上锅盖，蒸15分钟左右；
11.将番茄去皮、切块，放入搅拌杯中；
12.加入适量腌渍冬瓜的水，打成蕃茄汁；
13.蕃茄汁放入锅中，煮沸后加入水淀粉；
14.小火翻炒成浓稠番茄酱汁；
15.蒸好的豆腐丸子摆盘备用；
16.将番茄酱汁淋到豆腐丸子上，点缀少许葱花。
心得分享：
1.腌渍冬瓜丝的水不要倒掉，放入番茄中一起搅拌成汁；
2.加入少量面粉可以让丸子更易成型；
3.可以根据个人口味加入其它调味料。
(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)