孩子食欲不振？来份茄汁冬瓜豆腐丸子，打开ta的胃口！

冬瓜、豆腐都很清淡，热量也低，加点虾皮一起捏个丸子，清鲜得很，番茄炒个酱汁，添个味，很开胃～如果是大人吃，喜欢重口味的话，可以在馅料中加入黑胡椒、辣椒粉或孜然粉之类调味。

食材：

主料：豆腐1块，番茄1个，小冬瓜200g，鸡蛋1个。

配料：小葱1棵。

调料：蚝油1勺，干虾皮5g，盐适量，面粉适量，水淀粉少许。

做法：

1.小冬瓜洗净去皮，擦丝；

2.冬瓜丝中加入适量盐，腌渍15分钟；

3.等待的过程中，将豆腐捏碎，加入少许虾皮；

4.打入一个鸡蛋，放入1勺蚝油；

5.顺着一个方向拌匀；

6.渍好的冬瓜丝挤去水份（腌渍的水别倒，留着备用），放入豆腐中；

7.再加入少量面粉，顺着一个方向拌匀；

8.捏成乒乓球大小的丸子，放在升降火锅的架子上；

9.锅中加适量水，放入架子；

10.盖上锅盖，蒸15分钟左右；

11.将番茄去皮、切块，放入搅拌杯中；

12.加入适量腌渍冬瓜的水，打成蕃茄汁；

13.蕃茄汁放入锅中，煮沸后加入水淀粉；

14.小火翻炒成浓稠番茄酱汁；

15.蒸好的豆腐丸子摆盘备用；

16.将番茄酱汁淋到豆腐丸子上，点缀少许葱花。

心得分享：

1.腌渍冬瓜丝的水不要倒掉，放入番茄中一起搅拌成汁；

2.加入少量面粉可以让丸子更易成型；

3.可以根据个人口味加入其它调味料。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)