夫妇俩食物中毒丧命，两孩子和尸体共处了3天！

据英国《每日邮报》报道，俄罗斯列宁格勒一对夫妻在家吃了有毒腌菜后中毒身亡。亲戚无法与这对夫妻取得联系，于是打电话询问。在家的5岁女儿对亲戚表示，爸爸妈妈已经“昏睡”了三天。

父母在中毒去世，孩子以为父母昏睡

据了解，这对夫妻分别是30岁的亚历山大和25岁的维多丽亚·雅库宁，夫妻俩去世时，5岁的女儿正在家照顾1岁的弟弟。女儿在电话中告诉亲戚，爸爸妈妈 “睡了很长时间”，并且已经“混身发黑”。

10月22日，孩子的姨妈娜塔莉亚·巴库琳娜在接受媒体采访时回忆了当天的场景。“我挂掉电话，立即去了他家，进门后我看到了一切，我摔倒了，并叫了起来。”她发现夫妻俩躺在床上已经去世，于是马上打电话报警，并通知急救人员上门。随后，娜塔莉亚给两个孩子穿号衣服，将他们带离公寓。

夫妻俩或死于食物中毒，两孩子由老人照顾

经调查，雅库宁夫妇有可能死于食物中毒。事发前一天，亚历山大的奶奶曾给小两口送来一罐自制腌菜。调查人员表示，厨房中的腌菜罐子已经被打开了。专家指出，自制腌菜很容易滋生肉毒素，而这种毒素会使人呼吸衰竭、瘫痪甚至死亡。

邻居跟警方反映称，雅库宁夫妇没有酗酒的爱好，因此不可能是酒精中毒。

维多利亚的父母表示，之前他们一直没能和女儿女婿取得联系，小两口也没有参加家庭聚会，这让大家很担心。目前，年幼的外孙和外孙女暂时由两位老人照顾。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)