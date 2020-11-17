吉娜怀孕6月腰围跟孕前没差，却遭到网友疯狂炮轰

10月份官宣怀孕的吉娜，近期终于和郎朗一起露面！虽然挺着6个月的孕肚，但她的腰围和怀孕之前比起来毫无变化，甚是引人注目。

怀孕前的吉娜就因腰细上过热搜，56cm的腰围比大头男明星的头围小，引来了一波人的羡慕嫉妒恨。如今身怀六甲，还保持如此好身材，当然也获得了各路营销号的一圈吹捧，可评论里却意外翻了车。

很多网友都很反感这种过于吹捧女星好身材的风气，是因为这种潮流会进一步影响到普通女性的喘息空间。尤其还变本加厉地将身材焦虑带到怀孕生子的女性身上。

生产后的女明星不仅没有身材走样的问题，还有美貌升级，比怀孕前更美!

但普通人呢?生产后的普通人，得忍受生产带来的苦楚不说，日复一日磋磨在育儿和家庭生活中，早已顾不得自身的颜值身材。

其实无意制造普通人和女明星的对立，但现实就是，当这样秀孕期、产后好身材的女明星越多，普通女性的舆论环境就越窒息。因为有了那样的“榜样”在前，自然会遭到“为什么别人可以，你做不到?”的怀疑。

就拿著名的凯特王妃来说，当时她生完孩子不过7小时，就出现在了公众面前，神采奕奕。

也因此，很多人开始吐槽起中国女性的脆弱：人家王妃生完孩子立马出院了，为什么你们还要坐月子?

可是这些人却忽略了，作为英国王室成员，凯特王妃可以享有全球最顶级的医疗资源，也有一系列专门团队帮她处理育儿、产后恢复等问题。试问，这样的条件是普通人可以享受到的吗?

凯特王妃生产后的惊艳亮相在受到媒体追捧的同时，也遭到了英国本土不少女性的抨击。她们认为凯特王妃很虚伪，隐藏了女性生育的痛苦。

放在明星身上也是如此，她们的光鲜靓丽是由金钱和资源堆积而成，却忘了普通孕产妇面临着家庭、事业、金钱等等诸多方面的压力，根本无暇顾及自己。

所以，比起一味展示美好状态的女明星，我们对愿意展现生育痛苦一面的女艺人会更加赞赏和宽容。

ELLa曾经发长文讲述自己产后的痛苦遭遇。她产后只要有稍微大一点的动作，那怕只是打喷嚏，就会引起尿失禁。

朱丹曾在节目上分享自己给宝宝喂奶的经历，表示每次宝宝喝奶她都很害怕，因为太疼了!

Papi酱也曾发过自己产后带娃的素颜照片，吐槽带娃才是最累的事情。还在小号透露了自己患上乳腺炎发烧的痛苦经历。

幸好有这些女艺人的分享，才让没有经历过生育的人了解到，原来产后可能遭遇乳腺炎、喂奶痛、尿失禁等种种问题，才让我们更加认识到女性的不容易。已经这么难了，哪有空去在乎身材?就像一位网友所说：感谢她们说了实话。

虽然这些实话不一定好听，但却是社会更需要的声音之一。起码可以打破部分人的幻想，不要将少数女明星的极端情况套用到现实的普通女性身上。期待普通人可以做到怀孕6个月腰围56，坐完月子身材立马恢复。

当然，我们并不是要斥责那些掩盖生育痛苦的女明星，她们出于自身考虑，努力塑造完美形象也无可厚非。比起肚子大得像孕妇还能被称为“可爱”的男明星，女明星无疑难得多。

前几天，“大S瘦了”上了热搜，了解的人都知道她为了生孩子付出了多少。怀孕时一度胖到160斤，生产时从地狱走一遭，产后终于恢复，“瘦”却成了大家夸奖她的点。

还有因怀孕生产身材走样的高圆圆、赵丽颖等女明星，被冠上了“大妈”的称号，被指配不上自己的老公。

所以，她们为了出于各种原因，只能拼命弱化自己妈妈的身份，努力展现出少女感，自然更不会提生育带来的困扰。

所以，这个问题归根结底来说，还是因为大家对女性的苛责。无论是普通女性还是女明星，当她们怀孕当妈之后，一系列改变都是避免不了的。身材走样、颜值下降还只是小问题，更可怕的是给身体留下的后遗症。

希望大家都能够尊重女性在怀孕生产中的付出，身材发福、面容憔悴很正常，都是妈妈们勇敢的勋章。还想对妈妈们说，比起身材颜值让别人羡慕，还是自身和宝宝健康快乐最好。

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