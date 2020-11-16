多地叫停“家长批改作业”，家长真的可以减负了吗？

相信大家还有印象，前不久一位家长吐槽“我就退出家长群怎么了”的视频引发热议。在这则视频中，这位家长吐槽学校教师要求家长批改作业、辅导功课，使得自己承担了教师应负的责任和工作，并问道：“那我要你们干什么？”

一石激起千层浪，连日来，围绕着“家长是否应该批改作业”这一话题，网友们议论纷纷。

针对这一问题，多地教育部门已出台相关规定，规范中小学生课后作业问题。到目前为止，已有至少十个省份叫停家长批改作业，包括辽宁、浙江、海南、河北、广东、山东、贵州、广西、山西和陕西等。

压垮一个成年人，仅需一个家长群

事实上，教师与家长之间关于“家长群”的矛盾由来已久。早在三年前，就有一位家长发帖吐槽教师。

不仅有这样将作业推给家长的教师，还有直接批评家长没有检查学生作业的教师。

如今社会压力大，职场内卷严重，996、007早已成为常态，家长们忙完一天工作之后还要督促、批改孩子作业，苦不堪言。更别提稍有差错，就会被教师在家长群里点名批评，难怪大家调侃“家长群”已经成为了“压力群”。

升学压力大，教师也有自己的苦恼

家长们压力大，也很委屈，然而被他们吐槽的教师其实也有自己的苦衷。

近年来，“减负”是教育的主旋律，但与此同时，学生的升学压力并没有减小。相反，在舆论的推动下，体育、美术、音乐等课程被纳入升学考试范畴，这就导致学生们的学习负担明降暗升，教师身上的压力自然也随之上升。

另一方面，教师的日常工作也并不轻松。有教师表示，日常检查评比考核事项繁多，结束授课之后还要熬夜做PPT写材料，批改作业的确任务过重。让家长督促、批改学生作业，也不单单是为了减轻自己的负担，也可以让家长更了解孩子的学习情况，以便共同努力提高学生成绩。

家长、学校各司其职，才能构建和谐校园

在教育孩子这件事上，家长和学校都负有不可推卸的责任。但是家长和学校该承担的责任并不相同，只是简单地转嫁责任实属不该。

对教师来说，传道受业解惑自然是分内之事，由此衍生的作业及手工制作等职责，也应由教师来承担。在批改作业的过程中，教师也能及时接收学生的反馈，从而调整自己的教学计划，这样更科学也更高效。

对家长来说，要承担的是孩子在校园之外的责任，言传身教，培养孩子良好的作息习惯，提供合适的成长环境，更多体现在性格养成、兴趣爱好、自理能力和人际交往方面，而不是越位承担本应属于教师的那份教育责任。

提倡学校和家庭共同教育的初衷是为了促进孩子更好地成长，而不是给某一方提供推卸责任的借口。如果教师将“家长群”当成自己教学责任的“转嫁群”，将家长视为学校的“临时工”，过分强调教育的“家庭责任”，那么家长的积极性势必受挫，反而不利于孩子的成长发育。

孩子的成长离不开家长和教师的共同帮助，只有双方互相理解、紧密配合，分工明确、各司其职，建立良性友好的“家校关系”，才能在培养孩子的道路上发挥更大的作用。

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