冷҈空҈气҈动҈真҈格҈了҈！宝宝的小肚肚要第一时间保暖

一股“实力不俗”的冷空气正席卷全国，江南及其以北的大部分地区迎来了“断崖式”的降温！

长江中下游及其以北大部分地区，气温下降4-6℃。华北、东北地区中南部等地降温8—10℃，局地可达10℃以上！

OMG，气温大幅跳水，宝妈们可要做好宝宝的保暖工作，特别要重视宝贝的小肚肚！！！

小肚肚着凉，很容易腹痛腹泻

为什么要重视宝宝的小肚肚？这是因为负责人体正常运转的主要器官全部都在腹部，能不认真保护吗？

宝宝上腹脂肪较少，腹壁很薄，特别是肚脐周围更是如此。小肚肚一旦受凉，宝宝很容易患上腹泻、胃痛、消化不良等疾病。

小肚肚面积较大，而皮下血管分布又很密集，体表散热就比较快。如果在冷天暴露小肚肚，腹腔内的血管就会收缩，甚至还会导致胃部剧烈收缩而产生剧痛，并且持续时间会很长。就像脖子受凉一样，全身的交感—肾上腺等神经内分泌系统会发生剧烈反应，进而就会引发各种疾病。

因此，冬天的时候大家一定要做好宝宝小肚肚的保暖工作，保证脾胃正常运转，才能有助于消化和吸收。

冬季，给小肚肚保暖的正确姿势

宝宝的小肚肚需要多层次、全方位的保护，这就需要家长在宝宝睡觉、穿衣上多用点心：

睡觉：用薄被盖住宝宝的肚子



宝宝睡觉时，要记得护住肚子。

可以把薄被或大浴巾按长方形对折几层，盖在宝宝小肚子上，手脚露在外面。这样宝宝翻身或睡着时，就不容易将薄被或大浴巾蹬掉~

还可以试试压被子。把被子折叠，1/3压在宝宝身下，2/3盖在宝宝身上。如果和宝宝同睡，大家可以将多出来的被子压在自己身下。

当然，你还可以买个睡袋，这个方法更加实用，也可以利用爸爸的外衣，因为爸爸的外衣都比较大，可以选择材质柔软的外衣给宝宝穿上，再盖好被子，一个简易的睡袋就做好了~

提醒：保暖要适可而止，给宝宝盖被不要捂得过紧，也不要盖得太厚，否则会让宝宝觉得太热，蹬掉被子。

穿衣：利用高腰裤、小肚兜等



对于月龄较小的宝宝，白天活动时或晚上睡觉时，可以给他穿个小肚兜。这样不管穿多穿少，小肚子都不会露在外面。

如果宝宝不习惯穿肚兜，可以换成护肚裤、高腰裤、连体衣等。这些衣裤都能把小肚子保护好，不管宝宝睡觉时如何翻身，都不用担心受凉。

另外，对于大宝宝来说，白天穿的上衣稍长一些为佳，可以将小肚子完全盖住。出门玩耍时，建议将衣服塞到裤子里，避免因抱娃时或宝宝玩耍时拉伸衣服，导致腹部外露而受凉。

不同年龄段，小肚肚的保暖重点

不同年龄段的宝宝腹部保暖重点均不同，大家要根据宝宝的具体情况给他合理穿衣：

新生宝宝

这个月龄的小宝宝活动量小，包裹较多，大家要及时帮他擦干后背的汗。另外，这个阶段宝宝的肚脐还没有长好，腹部保暖时要注意保护好肚脐。另外，也要注意调节室内温度，要让宝宝感觉舒适，保持24℃左右为宜。

1-12个月小宝宝

宝宝在这个阶段喜欢翻滚、爬，特别是接近1岁的宝宝，一定要注意给他穿好衣服保护号肚子，建议选择高腰裤或连体衣为好。如果选择上下衣，就要把衣服塞进裤子里。

1岁以上宝宝

到了这个年龄段，大部分宝宝会走了，喜欢户外玩耍，身上很容易出汗，所以要使用吸汗巾。冬天天气冷，建议大家给他穿长一些的马甲或外套盖住肚子和小屁屁，这样宝宝跳跃玩耍时就不会露出小肚肚了。

这里再教大家一招，通过摸一摸宝宝的鼻尖和肩脊，了解他冷不冷，穿衣服合不合适：

穿衣正合适：鼻尖温暖，肩背皮肤干燥。

穿多了：鼻尖温温，肩背摸起来有黏腻感。

穿少了：鼻尖凉凉，肩背无汗。

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